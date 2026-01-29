Банки зафиксировали приток средств клиентов, но не ожидают продолжения этого тренда — НБУ
В IV квартале 2025 года в банковской системе Украины сохранялся приток средств как от населения, так и от бизнеса. В то же время, объем оптового фондирования рос преимущественно в отдельных крупных банках.
Об этом свидетельствуют результаты ежеквартального опроса о банковском фондировании.
Ожидание банков
Банки не прогнозируют существенные изменения в структуре клиентских средств в I квартале 2026 года. По их оценкам, объем фондирования от населения и бизнеса может несколько сократиться, тогда как оптовое фондирование — возрасти.
Финансовые учреждения по-прежнему ожидают поступления ресурсов для финансирования проектов восстановления, в частности, со стороны Европейского Союза и международных финансовых организаций. Дополнительным фактором привлечения оптового фондирования остается интерес инвесторов.
Валютная структура
Средняя стоимость фондирования в целом росла в течение всего 2025 года. В IV квартале большинство банков сообщили о подорожании средств клиентов, прежде всего со стороны бизнеса. Стоимость оптового фондирования при этом оставалась без изменений.
Впервые с III квартала 2024 г. банки заявили об ожидании снижения стоимости заимствований в целом. Только отдельные крупные учреждения прогнозировали дальнейший рост стоимости средств населения.
Доля фондирования в иностранной валюте сокращалась три квартала подряд, и банки ожидают продолжения тренда.
Срочность ресурсов
Текущий раунд опроса зафиксировал рост срочности фондирования. Банки также прогнозируют дальнейшее увеличение средних сроков привлеченных ресурсов в течение следующих 12 месяцев.
Подавляющее большинство финансовых учреждений сообщило о росте объема капитала за последний год и ожидает сохранения этой тенденции в течение 2026 года. Основным фактором наращивания капитала банки снова назвали прибыльность.
В то же время влияние изменений регуляторных требований, макроэкономических условий и уровня риска аппетита сдерживало темпы роста капитала. О намерениях акционеров увеличить капитал в 2026 году сообщили банки, доля активов которых в системе составляет 14%.
В течение 2025 года респонденты фиксировали рост стоимости капитала, однако в IV квартале рекордная доля банков ожидала ее снижения в среднесрочной перспективе.
