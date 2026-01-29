0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Нацбанк снизил учетную ставку

Кредит&Депозит
169
Нацбанк снизил учетную ставку
Нацбанк снизил учетную ставку
НБУ снизил учетную ставку с 30 января 2026 года с 15,5% до 15%.
Об этом говорится в сообщении НБУ.
Правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.
Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику.

Инфляция

В декабре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 8% в годовом исчислении. Такая динамика обусловлена ​​прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке.
По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе. В то же время, инфляционные ожидания оставались относительно высокими.
Инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться вблизи 5% с ее достижением в середине 2028 года.
Снижение инфляции будет продолжаться и в последующие месяцы, прежде всего, благодаря дальнейшему отображению эффектов от более высоких урожаев 2025 года. По результатам 2026 года инфляция снизится умеренно — до 7,5%.

Рост экономики продолжается

По оценкам НБУ, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев, в том числе ввиду смещения страды на IV квартал, а также на фоне наращивания бюджетных расходов.
В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии в течение последних месяцев НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году — до 1,8%.
Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. Однако усложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно — на 1,8%.
По материалам:
Finance.ua
НБУБанки УкраиныГосстат
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems