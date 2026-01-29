Нацбанк снизил учетную ставку Сегодня 14:04 — Кредит&Депозит

Нацбанк снизил учетную ставку

НБУ снизил учетную ставку с 30 января 2026 года с 15,5% до 15%.

Об этом говорится в сообщении НБУ.

Правление НБУ решило начать цикл смягчения процентной политики, учитывая устойчивое снижение инфляционного давления и уменьшение рисков, связанных с внешним финансированием.

Снижение учетной ставки с 30 января 2026 года с 15,5% до 15% согласуется с приведением инфляции к цели 5% на горизонте политики и одновременно поддержит экономику.

Инфляция

В декабре как потребительская, так и базовая инфляция замедлились до 8% в годовом исчислении. Такая динамика обусловлена ​​прежде всего эффектами более высоких урожаев, а также определенным уменьшением давления на рынке труда и сохранением устойчивой ситуации на валютном рынке.

По оценкам НБУ, годовые темпы роста потребительских цен снизились и в январе. В то же время, инфляционные ожидания оставались относительно высокими.

Инфляция будет умеренной в 2026 году, а в дальнейшем будет находиться вблизи 5% с ее достижением в середине 2028 года.

Снижение инфляции будет продолжаться и в последующие месяцы, прежде всего, благодаря дальнейшему отображению эффектов от более высоких урожаев 2025 года. По результатам 2026 года инфляция снизится умеренно — до 7,5%.

Рост экономики продолжается

По оценкам НБУ, в конце 2025 года экономика оживилась благодаря более активному сбору урожаев, в том числе ввиду смещения страды на IV квартал, а также на фоне наращивания бюджетных расходов.

В то же время из-за разрушения логистики и большего, чем ожидалось, дефицита электроэнергии в течение последних месяцев НБУ несколько снизил оценку роста реального ВВП в 2025 году — до 1,8%.

Наращивание урожаев и инвестиции в восстановление инфраструктуры и оборонный комплекс обеспечат дальнейшее восстановление экономики. Однако усложнение ситуации в энергосекторе еще долгое время будет ограничивать деловую активность. Учитывая это, реальный ВВП в 2026 году вырастет умеренно — на 1,8%.

