MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка
В Украине около 34% автомобилей бренда MG в 2025 году было приобретено с использованием кредитных или лизинговых программ. Чаще покупатели выбирают финансирование сроком около пяти лет с авансовым взносом 50−60%, что свидетельствует о взвешенном подходе к планированию расходов.
Активнее всего финансовыми инструментами пользуются покупатели моделей MG One, HS и ZS — в некоторых сегментах доля кредитных продаж превышает треть общего объема.
"Партнерские программы постоянно расширяются, чтобы клиенты могли подобрать автомобиль под свои потребности в пользовании и финансовые возможности. MG — бренд с британскими корнями и почти столетней историей, сегодня сочетающий это наследие с современными технологиями. В Украине представлены электрический хэтчбек MG4, кроссоверы ZS, One и HS, а также спортивный родстер Cyberster. Такой подход позволяет предлагать доступные решения для любых сценариев — от ежедневных поездок до эмоционального вождения" , — отметил бренд-директор MG в Украине Марк Парех.
Ключевые программы финансирования
Приватбанк — «Приват grace Winner MG»
Программа нацелена на минимизацию трат в первые годы владения авто. Условия предусматривают:
- аванс от 20%;
- льготный период до 2 лет (при общем сроке до 5 лет);
- ставку от 0,01% до 6,5% в льготный период;
- отсутствие разовых комиссий и обязательного страхования жизни;
- возможность досрочного погашения без штрафов.
Ощадбанк — MG Finance
Подходит для долгосрочного планирования:
- срок финансирования — до 7 лет;
- аванс от 20%;
- ставка — от 0,01% в зависимости от условий;
- фиксированные платежи на весь период.
Credit Agricole — Winner Finance
Сбалансированный вариант для покупателей, ценящих стабильность:
- ставка от 0,01%;
- аванс — от 40%;
- срок — до 5 лет;
- досрочное погашение без комиссий.
Подробные условия и расчет платежей — в официальных дилерских центрах MG и на сайтах банков-партнеров.
Лизинг для бизнеса и частных клиентов
Помимо банковских программ, MG предлагает лизинг через Winner Leasing и OTP Leasing.
Winner Leasing
Winner Leasing доступен для физических лиц, ФЛП и компаний со ставкой от 0,01% и упрощенной процедурой оформления. Условия действуют на весь модельный ряд MG в Украине.
OTP Leasing
OTP Leasing ориентирован на бизнес, в частности на электрические и гибридные автомобили:
- срок — до 5 лет;
- финансирование в гривне или с привязкой к валютному курсу;
- кешбэк до 10%, а для коммерческих авто — до 25%;
- возможность участия в государственных и международных программах поддержки.
MG в Украине сегодня — это не только доступная стоимость автомобиля, но и продуманная экосистема финансирования, которая помогает покупателям принимать решения уверенно и без лишних компромиссов.
