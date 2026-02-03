0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы
ПАРТНЕРСКАЯ

MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка

Кредит&Депозит
76
MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка
MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка
В Украине около 34% автомобилей бренда MG в 2025 году было приобретено с использованием кредитных или лизинговых программ. Чаще покупатели выбирают финансирование сроком около пяти лет с авансовым взносом 50−60%, что свидетельствует о взвешенном подходе к планированию расходов.
Активнее всего финансовыми инструментами пользуются покупатели моделей MG One, HS и ZS — в некоторых сегментах доля кредитных продаж превышает треть общего объема.
"Партнерские программы постоянно расширяются, чтобы клиенты могли подобрать автомобиль под свои потребности в пользовании и финансовые возможности. MG — бренд с британскими корнями и почти столетней историей, сегодня сочетающий это наследие с современными технологиями. В Украине представлены электрический хэтчбек MG4, кроссоверы ZS, One и HS, а также спортивный родстер Cyberster. Такой подход позволяет предлагать доступные решения для любых сценариев — от ежедневных поездок до эмоционального вождения" , — отметил бренд-директор MG в Украине Марк Парех.
MG в Украине расширяет возможности покупки автомобилей: кредит и лизинг от ключевых игроков финансового рынка

Ключевые программы финансирования

Приватбанк — «Приват grace Winner MG»

Программа нацелена на минимизацию трат в первые годы владения авто. Условия предусматривают:
  • аванс от 20%;
  • льготный период до 2 лет (при общем сроке до 5 лет);
  • ставку от 0,01% до 6,5% в льготный период;
  • отсутствие разовых комиссий и обязательного страхования жизни;
  • возможность досрочного погашения без штрафов.

Ощадбанк — MG Finance

Подходит для долгосрочного планирования:
  • срок финансирования — до 7 лет;
  • аванс от 20%;
  • ставка — от 0,01% в зависимости от условий;
  • фиксированные платежи на весь период.

Credit Agricole — Winner Finance

Сбалансированный вариант для покупателей, ценящих стабильность:
  • ставка от 0,01%;
  • аванс — от 40%;
  • срок — до 5 лет;
  • досрочное погашение без комиссий.
Подробные условия и расчет платежей — в официальных дилерских центрах MG и на сайтах банков-партнеров.

Лизинг для бизнеса и частных клиентов

Помимо банковских программ, MG предлагает лизинг через Winner Leasing и OTP Leasing.

Winner Leasing

Winner Leasing доступен для физических лиц, ФЛП и компаний со ставкой от 0,01% и упрощенной процедурой оформления. Условия действуют на весь модельный ряд MG в Украине.

OTP Leasing

OTP Leasing ориентирован на бизнес, в частности на электрические и гибридные автомобили:
  • срок — до 5 лет;
  • финансирование в гривне или с привязкой к валютному курсу;
  • кешбэк до 10%, а для коммерческих авто — до 25%;
  • возможность участия в государственных и международных программах поддержки.
MG в Украине сегодня — это не только доступная стоимость автомобиля, но и продуманная экосистема финансирования, которая помогает покупателям принимать решения уверенно и без лишних компромиссов.
По материалам:
Finance.ua
ЛизингАвтокредитКредитыПриватБанкОщадбанкКреди Агриколь БанкАвто
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems