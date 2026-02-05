Наиболее привлекательные депозиты февраля 2026 года Сегодня 16:50 — Кредит&Депозит

Депозиты остаются любимым инструментом украинцев для сбережения своих средств. Тем более, что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.

Поэтому основным критерием при выборе банка стали не его репутация, стабильность и прочие показатели, а процентная ставка, которую банк предлагает вкладчикам. Чем она выше, тем лучше.

Депозиты сроком на 3 месяца

Банк Минимальная сумма Максимальная сумма Процентная ставка Возможность пополнения Выплата процентов Возможность оформления онлайн Альтбанк, депозит "Депозитная линия" 1000 грн нет 17,5% годовых нет ежемесячно есть Аккордбанк, депозит «Новые деньги» 1000 грн нет 17,17% годовых нет ежемесячно или в конце срока есть Банк Львов, депозит "Знакомство" 10000 грн 100000 грн 17% годовых нет авансом нет Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум» 5000 грн нет 17% годовых есть в конце срока есть Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением" 1000 грн нет 16,75% годовых * есть в конце срока есть Асвио Банк, депозит "Привлекательный" 1000 грн нет 16,75% годовых нет ежемесячно нет МТБ Банк, депозит "Срочный" 2000 грн нет 16,5% годовых * нет ежемесячно есть Банк Кредит Днепр, депозит «Надежный» 500 грн нет 16,5% годовых * есть ежемесячно или в конце срока есть Радабанк, депозит «Максимальный» 1000 грн нет 16% годовых нет ежемесячно есть Банк Клиринговый Дом, депозит "На заказ" 500 грн нет 16% годовых нет в конце срока есть Изибанк, депозит 1000 грн нет 16% годовых * нет ежемесячно или в конце срока есть

* - ставка при оформлении через интернет-банк

Депозиты сроком на 6 месяцев

Банк Минимальная сумма Максимальная сумма Процентная ставка Возможность пополнения Выплата процентов Возможность оформления онлайн Альтбанк, депозит "Депозитная линия" 1000 грн нет 17% годовых нет ежемесячно есть Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением" 1000 грн нет 16,9% годовых * есть в конце срока есть МТБ Банк, депозит "Срочный" 2000 грн нет 16,8% годовых* нет ежемесячно есть Асвио Банк, депозит "Привлекательный" 1000 грн нет 16,8% годовых нет ежемесячно нет Аккордбанк, депозит «Новые деньги» 1000 грн нет 16,55% годовых нет ежемесячно или в конце срока есть Банк Кредит Днепр, депозит «Надежный» 500 грн нет 16,5% годовых * есть ежемесячно или в конце срока есть Украинский капитал, депозит "Классический" 1000 грн нет 16,25% годовых нет ежемесячно нет Идея Банк, депозит «О.Депозит» 0 грн нет 16,25% годовых нет ежемесячно или в конце срока есть Радабанк, депозит «Максимальный» 1000 грн нет 16,25% годовых нет в конце срока есть Изибанк, депозит 1000 грн нет 16% годовых * нет ежемесячно или в конце срока есть Агропросперис Банк, депозит «Классический+» 15000 грн нет 15,75% годовых нет в конце срока есть Монобанк, депозит 1000 грн нет 15,7% годовых есть ежемесячно есть

* - ставка при оформлении через интернет-банк

Депозиты сроком на 12 месяцев

Банк Минимальная сумма Максимальная сумма Процентная ставка Возможность пополнения Выплата процентов Возможность оформления онлайн Асвио Банк, депозит "Привлекательный" 1000 грн нет 16,9% годовых нет ежемесячно нет Радабанк, депозит «Максимальный» 1000 грн нет 16,75% годовых нет в конце срока есть МТБ Банк, депозит "Срочный" 2000 грн нет 16,75% годовых* нет ежемесячно есть Идея Банк, депозит «О.Депозит» 0 грн нет 16,75% годовых нет ежемесячно или в конце срока есть Украинский капитал, депозит "Классический" 1000 грн нет 16,50% годовых нет ежемесячно нет Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением" 1000 грн нет 16,40% годовых * есть в конце срока есть Агропросперис Банк, депозит «Классический+» 15000 грн нет 16,25% годовых нет в конце срока есть Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум» 5000 грн нет 16,25% годовых есть в конце срока есть Аккордбанк, депозит «Новые деньги» 1000 грн нет 16,25% годовых нет ежемесячно или в конце срока есть Монобанк, депозит 1000 грн нет 16% годовых * есть ежемесячно есть Изибанк, депозит 1000 грн нет 16% годовых * нет ежемесячно или в конце срока есть Альтбанк, депозит "Депозитная линия" 1000 грн нет 16% годовых нет ежемесячно есть Банк инвестиций и сбережений, депозит "Доходный" 1000 грн нет 15,7% годовых нет в конце срока есть

* - ставка при оформлении через интернет-банк

В конце января 2026 года Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5 до 15% годовых. Это решение регулятора побудило часть банков снизить процентные ставки по депозитам для физических лиц, хотя большинство оставили их без изменений. Максимальная процентная ставка на 3 месяца сохранилась на уровне 17,5%, на 6 месяцев — на уровне 17%, а вот максимальная процентная ставка на 12 месяцев снизилась с 17,25 до 16,9% годовых.

В сентябре прошлого года нижнюю планку для рассматриваемых депозитов на 3,6 и 12 месяцев мы установили на уровне 15,7% годовых и пока оставили ее на этом уровне.

Жесточайшая конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов. В феврале 2026 года, как и три месяца до этого, самой популярной процентной ставкой на разные сроки в разных банках стали 16% годовых. Мы видим 7 предложений от разных банков с процентной ставкой 16% годовых: три депозита сроком на 3 месяца, один депозит сроком на 6 месяцев и три депозита сроком на 12 месяцев.

Практически все банки, следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. При этом Банк Кредит Днепр дает +1% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке в случае оформления депозита не в отделении, а через интернет-банк (это нашло отражение в таблице).

Возможность пополнения депозита из рассмотренных нами предлагают пять банков:

àбанк;

Юнекс Банк;

Кристалбанк;

Банк Кредит Днепр;

monobank.

Поэтому советуем обратить особое внимание на предложения от этих банков.

Депозиты от monobank можно пополнять не позже трех месяцев до окончания. То есть депозит на 3 месяца пополнить нельзя, на 6 месяцев — можно в течение первых трех месяцев, на 12 месяцев — в течение первых девяти месяцев.

Депозиты от àбанк можно пополнять каждый месяц на сумму не более стартовой суммы вклада или суммы на дату пролонгации, но не более 100 тыс. грн. Правда, àбанк снизил процентные ставки, поэтому в февральской таблице его депозиты не представлены.

Несколько слов о лидерах рейтинга. В категории «Депозиты на 3 месяца» шестой месяц подряд лидирует Альтбанк . Второй месяц подряд он также лидирует в категории «Депозиты на 6 месяцев». В категории «Депозиты на 12 месяцев» Радабанк после тринадцати месяцев лидерства уступил первое место Асвио Банк.

Каждый банк индивидуально подходит к формированию своей депозитной линейки. Одни банки предлагают более высокие процентные ставки по депозитам на больший срок, другие, наоборот, на 3-х-месячные дают выше процент, чем на 12-месячные. Ожидается, что в 2026 году банки будут более активно снижать ставки именно по длинным депозитам; таким образом банки готовятся к предстоящему циклу снижения учетной ставки НБУ, что повлечет за собой общее снижение депозитных ставок.

