0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Наиболее привлекательные депозиты февраля 2026 года

Кредит&Депозит
78
Депозиты остаются любимым инструментом украинцев для сбережения своих средств.
Депозиты остаются любимым инструментом украинцев для сбережения своих средств.
Депозиты остаются любимым инструментом украинцев для сбережения своих средств. Тем более, что во время действия военного положения банковские вклады физических лиц гарантируются государством на 100%.
Поэтому основным критерием при выборе банка стали не его репутация, стабильность и прочие показатели, а процентная ставка, которую банк предлагает вкладчикам. Чем она выше, тем лучше.
Finance.ua собрал всю необходимую и актуальную информацию, и поможет определиться, в каком банке лучше оформить депозит в феврале 2026 года.
Каждый месяц до 10-го числа мы готовим текст, в котором представляем вашему вниманию от 7 до 13 лучших (на наш взгляд) вариантов депозитов в национальной валюте на 3, 6 и 12 месяцев.
На Finance.ua есть страница, на которой мы собрали все депозиты. Здесь легко сравнить ставки и условия. Получить специальный «Бонус к депозиту». И даже быстро оформить понравившийся вам вариант.

Депозиты сроком на 3 месяца

БанкМинимальная суммаМаксимальная суммаПроцентная ставкаВозможность пополненияВыплата процентовВозможность оформления онлайн
Альтбанк, депозит "Депозитная линия"1000 грннет17,5% годовыхнетежемесячноесть
Аккордбанк, депозит «Новые деньги»1000 грннет17,17% годовыхнетежемесячно или в конце срокаесть
Банк Львов, депозит "Знакомство"10000 грн100000 грн17% годовыхнетавансомнет
Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум»5000 грннет17% годовыхестьв конце срокаесть
Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением"1000 грннет16,75% годовых *естьв конце срокаесть
Асвио Банк, депозит "Привлекательный"1000 грннет16,75% годовыхнетежемесячнонет
МТБ Банк, депозит "Срочный"2000 грннет16,5% годовых *нетежемесячноесть
Банк Кредит Днепр, депозит «Надежный»500 грннет16,5% годовых *естьежемесячно или в конце срокаесть
Радабанк, депозит «Максимальный»1000 грннет16% годовыхнетежемесячноесть
Банк Клиринговый Дом, депозит "На заказ"500 грннет16% годовыхнетв конце срокаесть
Изибанк, депозит1000 грннет16% годовых *нетежемесячно или в конце срокаесть
* - ставка при оформлении через интернет-банк

Депозиты сроком на 6 месяцев

БанкМинимальная суммаМаксимальная суммаПроцентная ставкаВозможность пополненияВыплата процентовВозможность оформления онлайн
Альтбанк, депозит "Депозитная линия"1000 грннет17% годовыхнетежемесячноесть
Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением"1000 грннет16,9% годовых *естьв конце срокаесть
МТБ Банк, депозит "Срочный"2000 грннет16,8% годовых*нетежемесячноесть
Асвио Банк, депозит "Привлекательный"1000 грннет16,8% годовыхнетежемесячнонет
Аккордбанк, депозит «Новые деньги»1000 грннет16,55% годовыхнетежемесячно или в конце срокаесть
Банк Кредит Днепр, депозит «Надежный»500 грннет16,5% годовых *естьежемесячно или в конце срокаесть
Украинский капитал, депозит "Классический"1000 грннет16,25% годовыхнетежемесячнонет
Идея Банк, депозит «О.Депозит»0 грннет16,25% годовыхнетежемесячно или в конце срокаесть
Радабанк, депозит «Максимальный»1000 грннет16,25% годовыхнетв конце срокаесть
Изибанк, депозит1000 грннет16% годовых *нетежемесячно или в конце срокаесть
Агропросперис Банк, депозит «Классический+»15000 грннет15,75% годовыхнетв конце срокаесть
Монобанк, депозит1000 грннет15,7% годовыхестьежемесячноесть
* - ставка при оформлении через интернет-банк

Депозиты сроком на 12 месяцев

БанкМинимальная суммаМаксимальная суммаПроцентная ставкаВозможность пополненияВыплата процентовВозможность оформления онлайн
Асвио Банк, депозит "Привлекательный"1000 грннет16,9% годовыхнетежемесячнонет
Радабанк, депозит «Максимальный»1000 грннет16,75% годовыхнетв конце срокаесть
МТБ Банк, депозит "Срочный"2000 грннет16,75% годовых*нетежемесячноесть
Идея Банк, депозит «О.Депозит»0 грннет16,75% годовыхнетежемесячно или в конце срокаесть
Украинский капитал, депозит "Классический"1000 грннет16,50% годовыхнетежемесячнонет
Кристалбанк, депозит "Доходный с пополнением"1000 грннет16,40% годовых *естьв конце срокаесть
Агропросперис Банк, депозит «Классический+»15000 грннет16,25% годовыхнетв конце срокаесть
Юнекс Банк, депозит «Unex Максимум»5000 грннет16,25% годовыхестьв конце срокаесть
Аккордбанк, депозит «Новые деньги»1000 грннет16,25% годовыхнетежемесячно или в конце срокаесть
Монобанк, депозит1000 грннет16% годовых *естьежемесячноесть
Изибанк, депозит1000 грннет16% годовых *нетежемесячно или в конце срокаесть
Альтбанк, депозит "Депозитная линия"1000 грннет16% годовыхнетежемесячноесть
Банк инвестиций и сбережений, депозит "Доходный"1000 грннет15,7% годовыхнетв конце срокаесть
* - ставка при оформлении через интернет-банк

***

В конце января 2026 года Национальный банк снизил учетную ставку с 15,5 до 15% годовых. Это решение регулятора побудило часть банков снизить процентные ставки по депозитам для физических лиц, хотя большинство оставили их без изменений. Максимальная процентная ставка на 3 месяца сохранилась на уровне 17,5%, на 6 месяцев — на уровне 17%, а вот максимальная процентная ставка на 12 месяцев снизилась с 17,25 до 16,9% годовых.
В сентябре прошлого года нижнюю планку для рассматриваемых депозитов на 3,6 и 12 месяцев мы установили на уровне 15,7% годовых и пока оставили ее на этом уровне.
Жесточайшая конкуренция вынуждает банки выравнивать процентные ставки с аналогичными ставками конкурентов. В феврале 2026 года, как и три месяца до этого, самой популярной процентной ставкой на разные сроки в разных банках стали 16% годовых. Мы видим 7 предложений от разных банков с процентной ставкой 16% годовых: три депозита сроком на 3 месяца, один депозит сроком на 6 месяцев и три депозита сроком на 12 месяцев.
Практически все банки, следуя в ногу со временем, предлагают возможность оформить депозиты онлайн. При этом Банк Кредит Днепр дает +1% годовых, а Кристалбанк +0,25% годовых к процентной ставке в случае оформления депозита не в отделении, а через интернет-банк (это нашло отражение в таблице).
Возможность пополнения депозита из рассмотренных нами предлагают пять банков:
  • àбанк;
  • Юнекс Банк;
  • Кристалбанк;
  • Банк Кредит Днепр;
  • monobank.
Поэтому советуем обратить особое внимание на предложения от этих банков.
Депозиты от monobank можно пополнять не позже трех месяцев до окончания. То есть депозит на 3 месяца пополнить нельзя, на 6 месяцев — можно в течение первых трех месяцев, на 12 месяцев — в течение первых девяти месяцев.
Депозиты от àбанк можно пополнять каждый месяц на сумму не более стартовой суммы вклада или суммы на дату пролонгации, но не более 100 тыс. грн. Правда, àбанк снизил процентные ставки, поэтому в февральской таблице его депозиты не представлены.
Несколько слов о лидерах рейтинга. В категории «Депозиты на 3 месяца» шестой месяц подряд лидирует Альтбанк. Второй месяц подряд он также лидирует в категории «Депозиты на 6 месяцев». В категории «Депозиты на 12 месяцев» Радабанк после тринадцати месяцев лидерства уступил первое место Асвио Банк.
Каждый банк индивидуально подходит к формированию своей депозитной линейки. Одни банки предлагают более высокие процентные ставки по депозитам на больший срок, другие, наоборот, на 3-х-месячные дают выше процент, чем на 12-месячные. Ожидается, что в 2026 году банки будут более активно снижать ставки именно по длинным депозитам; таким образом банки готовятся к предстоящему циклу снижения учетной ставки НБУ, что повлечет за собой общее снижение депозитных ставок.
По материалам:
Finance.ua
Депозиты
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems