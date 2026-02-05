Что будет с депозитными ставками — прогнозы экспертов Сегодня 21:00 — Кредит&Депозит

Что будет с депозитными ставками — прогнозы экспертов

По мнению экспертов, сейчас банки уже свернули праздничные предложения, которые ситуативно повысили доходность отдельных депозитов в декабре-январе до 18% годовых.

Об этом пишет Минфин , мы выбрали основное.

Дмитрий Замотаев, директор департамента розничного бизнеса «Несмотря на это, средняя доходность по гривневым вкладам остается конкурентной и уже несколько месяцев держится в коридоре 13−14,5% годовых, в зависимости от срока размещения средств. Отдельные банки и далее готовы предлагать максимальные ставки на уровне до 16% годовых, что будет поддерживать интерес вкладчиков и конкуренцию за ресурсы», — рассказалдиректор департамента розничного бизнеса Глобус Банка

Главный вопрос — как долго ставки будут оставаться на столь высоких уровнях? Главным событием последних недель для депозитного рынка стало решение НБУ о снижении ключевой ставки на 0,5 п.п. — до 15% годовых.

Коррекция ключевой ставки традиционно сопровождается синхронными изменениями других монетарных инструментов: в частности, ставка по трехмесячным депозитным сертификатам НБУ, которая фактически является базой для формирования доходности гривневых вкладов, снижена до 18,5% годовых.

пресс-службе Ощадбанка. «Ввиду замедления уровня инфляции и макроэкономического прогноза НБУ, предусматривающего постепенное снижение учетной ставки, в целом решение было ожидаемым. Пока рынок сохраняет привлекательность гривневых депозитов», — говорят в

В преддверии объявления регулятором этих решений отдельные банки уже пересматривали свои депозитные предложения для частных клиентов. Как отметили «Минфину» в пресс-службе Ощадбанка, «снижение учетной ставки на 0,5 п.п. — это начало смягчения монетарной политики и, соответственно, начало тренда по снижению процентных ставок.

Прогнозы

Финансисты пока не берутся прогнозировать, как быстро рынок отреагирует на этот сигнал регулятора.

«Пока трудно однозначно спрогнозировать, какую тактику выберут коммерческие банки. Речь идет именно о тактических решениях: часть финучреждений может достаточно быстро «отрезать» несколько десятых процентного пункта от доходности депозитов, другие — наоборот, попытаются удержать клиентов, предложив акционный период с сохранением предварительных условий.

Важным фактором остается и гибкость сроков размещения денежных средств. Текущие депозитные условия позволяют вкладчикам выбирать короткие и средние сроки без существенных потерь покупательной способности. Фактически речь идет о балансе между временем и доходностью, без необходимости надолго замораживать средства. Именно поэтому основной спрос по-прежнему будет концентрироваться на депозитах сроком 6−9 месяцев и 1 год", — считает Дмитрий Замотаев.

По его мнению, определяющим для общего тренда на депозитном рынке станет следующее заседание монетарного комитета НБУ, запланированное на 19 марта.

«Его решения могут задать тон на весь 2026 год: либо учетная ставка в дальнейшем будет снижаться ощутимыми темпами, либо позиция регулятора будет оставаться сдержанно-консервативной.

Более заметные изменения в условиях сбережений и кредитования возможны в случае снижения учетной ставки до уровня 14−14,5%. В таком сценарии банки получат пространство для уменьшения депозитных ставок в пределах 0,5−1 п.п., а с определенным временным лагом аналогичная корректировка может произойти и в кредитных продуктах", — уточняет Дмитрий Замотаев.

Аналогичные ожидания выражают и в пресс-службе Ощадбанка.

«При постепенном изменении учетной ставки депозитные ставки для населения будут иметь тенденцию к снижению. Обычно короткие депозиты быстрее всего реагируют на изменения», — говорят там.

Согласно опросу , отношение украинцев к современной банковской системе остается неоднозначным, но с заметным преобладанием осторожности.

Совокупно доверяют банкам 42,9% респондентов, в то время как 49,0% выражают недоверие. При этом доля тех, кто полностью доверяет банковской системе, минимальна — всего 3,5%.

Такая структура ответов свидетельствует не о резком кризисе доверия, а о хрупком и условном характере лояльности к финансовым институтам, которая легко трансформируется в тревожные ожидания.

