Депозиты или накопительные сервисы: что выбрать в 2026 году Сегодня 11:10 — Кредит&Депозит

С точки зрения доступности денег для их владельца депозиты и накопительные счета очень отличаются

Что выгоднее: классические банковские срочные депозиты, когда кладешь деньги в банк на фиксированное количество дней, знаешь, когда банк вернет деньги и сколько получишь? Либо накопительные сервисы, позволяющие откладывать деньги время от времени, класть небольшие суммы, иметь возможность в любой момент забрать эти деньги назад? Рассмотрим оба варианта. Сравним их по нескольким параметрам, и попробуем понять: так что же выгоднее?

Процентная ставка

Процентная ставка по депозиту, как правило, зависит от его срока. За последние месяцы в украинских банках наблюдается необычная тенденция: ставки по краткосрочным депозитам (на 3−6 месяцев) оказываются выше, чем по более длительным вкладам (на 9−12 месяцев и более). Это объясняется ожиданиями возможного снижения учетной ставки Национального банка Украины. Как правило, вслед за этим происходит снижение ставки по депозитным сертификатам НБУ — основному ориентиру для банков в вопросах депозитной политики. В связи с этим финансовые учреждения не стремятся привлекать дорогие ресурсы на длительный срок.

Однако существует ряд банков, где используют традиционный подход к формированию депозитных линеек: чем больше срок депозита, тем выше процентная ставка. Например, Радабанк по своему депозиту «Максимальный» на срок 3 месяца предлагает 16,50%, а на 12 месяцев — 17,25% годовых.

В то же время процент на различных накопительных счетах гораздо меньше и обычно составляет от 4% до 8% годовых. В том же Радабанк на накопительном счете RADAbox начисляют на остаток собственных средств 8% годовых — и это лучший вариант из тех, что имеются на украинском банковском рынке в настоящее время.

Следовательно, если у человека уже имеется некоторая сумма временно свободных средств, которые не понадобятся в ближайшие 3−6 месяцев, более выгодно их положить на депозит. Процентная ставка при этом будет гораздо выше.

Доступность денег

С точки зрения доступности денег для их владельца депозиты и накопительные счета представляют собой две большие разницы. Депозиты, которые сейчас оформляют украинские банки, изначально не предполагают возможности досрочного возврата средств. Получить назад вложенные в банк деньги раньше, чем истечет срок действия депозитного вклада, не получится. Ни одна причина, как-то необходимость срочной госпитализации или операции, не поможет.

В то же время деньги, размещенные на накопительном счету, можно снять в любое время без потери начисленных процентов.

Следовательно, если существует вероятность, что деньги могут понадобиться, лучше не связываться с депозитами, а положить их на накопительный счет.

Легкость возврата

Банки обычно резервируют сумму под возврат депозита. Некоторые из них даже напоминают клиенту, что у него завтра/через день закончится срок депозита. Банк спрашивает, что клиент планирует делать с деньгами: продлевать или забирать?

Следовательно, по окончании депозита клиент с легкостью может забрать его.

Единственное, что стоит помнить: согласно ограничениям НБУ в день можно забрать из кассы только эквивалент 100 тыс. грн (в национальной или иностранной валюте по курсу НБУ на день получения. — Ред.).

В то же время для получения нужной суммы с накопительного счета необходимо будет заранее обратиться в банк и предупредить о своих планах. В противном случае в нужный день в нужном отделении банка может просто не оказаться требуемой суммы. Хорошо, если речь идет о национальной валюте: что-то можно будет снять в банкомате или перевести на другой банк. Если же сума в иностранной валюте, придется приходить в банк еще раз.

Риски

С точки зрения риска возврата между депозитами и накопительными счетами нет никакой разницы. И первые, и вторые Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) в случае банкротства банка выплачивает в полном размере (100% от суммы вклада). Поэтому если депозит в национальной валюте, вкладчик ничего не теряет.

Если вклад размещён в иностранной валюте, Фонд гарантирования вкладов возмещает его эквивалент в гривне по официальному курсу НБУ на дату введения временной администрации в банк. В случае если с момента признания банка неплатежеспособным до фактической выплаты из Фонда валютный курс вырастет, вкладчик понесёт потери.

Также существуют «курсовые риски». Если Национальный банк решит девальвировать гривну, то на момент возврата депозит может сильно «похудеть» в долларовом или евро-эквиваленте. В этом плане гораздо проще с накопительными счетами. Пока гривна стабильна, можно держать средства на накопительном счету в национальной валюте. Как только курс начинает резко идти вверх, можно снять средства и конвертировать их в доллар или евро.

Советы потенциальным вкладчикам

Так что же выбрать? Finance.ua решили сформулировать несколько советов, которые помогут принять правильное решение.

1. Определитесь, как долго вы сможете обходиться без какой-либо суммы.

Если вы спокойно обойдетесь без нее 3−6 месяцев, лучше положить деньги на депозит. Кроме сохранности в банке, получите доход в виде процентов.

Если же деньги могут понадобиться в любой момент, выберите накопительный счет с процентом на остаток. Можно также часть суммы положить на депозит, а часть -на накопительный счет.

2. Не кладите все сбережения в один банк. В случае его банкротства ваши деньги какое-то время будут недоступны, а это может быть критично.

3. Если вы планируете хранить в банке крупную сумму денег (больше 100 тыс. грн в эквиваленте. — Ред.), лучше распределить ее между 2−3 банками или же оформить еще один депозит на жену/мужа. Так будет проще и быстрее забрать деньги по окончании депозита.

4. Средства, которые могут внезапно понадобиться, лучше хранить в банке не на депозите, а на накопительном счету, с возможностью снятия на карту. При этом стоит понимать, что в связи с перебоями с электроснабжением банкоматы могут не работать, поэтому какая-то сумма наличных всегда должна быть под рукой.

5. В 2026 году ожидается низкая инфляция (не выше, чем в прошлом году. — Ред.), а также продолжение поступления финансовой помощи из-за границы. В таких условиях депозиты в гривне могут принести больший доход, чем валютные вклады. Однако стоит следить за возможными изменениями законодательства и нормативных требований Национального банка.

