Продажа квартиры — можно ли не подавать декларацию
Налоговый кодекс прямо предусматривает случаи, когда физические лица освобождаются от обязанности подавать годовую декларацию о доходах.
Об этом сообщило Главное управление ГНС в Запорожской области.
Когда доход от продажи имущества считается налогооблагаемым
Налоговый кодекс относит доходы от операций с недвижимым и движимым имуществом к общему налогооблагаемому доходу граждан. Размер налога и условия налогообложения зависят от типа имущества и определяются отдельными статьями НКУ.
Кто обычно должен подавать декларацию
По общему правилу, налогоплательщик обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это касается случаев, когда человек получает доходы, по которым налог не был уплачен ранее.
Когда декларацию подавать не нужно
Налоговый кодекс делает исключение. Декларацию можно не подавать, если:
- доход от продажи или обмена имущества не облагается налогом;
- доход облагается налогом по нулевой ставке;
- налог был уплачен во время нотариального удостоверения договора купли-продажи или дарения.
В таком случае обязанность подачи декларации считается исполненной автоматически.
Что это значит на практике
Если физическое лицо продало квартиру, дом, земельный участок или автомобиль и уплатило налог еще до оформления договора у нотариуса, оно не обязано:
- подавать годовую декларацию о доходах;
- отображать этот доход в приложении Ф4.
Это правило действует при условии, что у человека нет иных оснований для подачи декларации — например, других не облагаемых налогом доходов.
Проще говоря: если налог уже уплачен — дополнительных бумаг подавать не нужно.
