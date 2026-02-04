0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Продажа квартиры — можно ли не подавать декларацию

Недвижимость
65
В некоторых случаях обязанность подачи декларации считается выполненной автоматически
В некоторых случаях обязанность подачи декларации считается выполненной автоматически
Налоговый кодекс прямо предусматривает случаи, когда физические лица освобождаются от обязанности подавать годовую декларацию о доходах.
Об этом сообщило Главное управление ГНС в Запорожской области.

Когда доход от продажи имущества считается налогооблагаемым

Налоговый кодекс относит доходы от операций с недвижимым и движимым имуществом к общему налогооблагаемому доходу граждан. Размер налога и условия налогообложения зависят от типа имущества и определяются отдельными статьями НКУ.
Читайте также

Кто обычно должен подавать декларацию

По общему правилу, налогоплательщик обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это касается случаев, когда человек получает доходы, по которым налог не был уплачен ранее.

Когда декларацию подавать не нужно

Налоговый кодекс делает исключение. Декларацию можно не подавать, если:
  • доход от продажи или обмена имущества не облагается налогом;
  • доход облагается налогом по нулевой ставке;
  • налог был уплачен во время нотариального удостоверения договора купли-продажи или дарения.
В таком случае обязанность подачи декларации считается исполненной автоматически.
Читайте также

Что это значит на практике

Если физическое лицо продало квартиру, дом, земельный участок или автомобиль и уплатило налог еще до оформления договора у нотариуса, оно не обязано:
  • подавать годовую декларацию о доходах;
  • отображать этот доход в приложении Ф4.
Это правило действует при условии, что у человека нет иных оснований для подачи декларации — например, других не облагаемых налогом доходов.
Проще говоря: если налог уже уплачен — дополнительных бумаг подавать не нужно.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
НалогиНалоги на недвижимость
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems