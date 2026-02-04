Продажа квартиры — можно ли не подавать декларацию Сегодня 09:18 — Недвижимость

В некоторых случаях обязанность подачи декларации считается выполненной автоматически

Налоговый кодекс прямо предусматривает случаи, когда физические лица освобождаются от обязанности подавать годовую декларацию о доходах.

Об этом сообщило Главное управление ГНС в Запорожской области.

Когда доход от продажи имущества считается налогооблагаемым

Налоговый кодекс относит доходы от операций с недвижимым и движимым имуществом к общему налогооблагаемому доходу граждан. Размер налога и условия налогообложения зависят от типа имущества и определяются отдельными статьями НКУ.

Кто обычно должен подавать декларацию

По общему правилу, налогоплательщик обязан подать годовую декларацию об имущественном положении и доходах. Это касается случаев, когда человек получает доходы, по которым налог не был уплачен ранее.

Когда декларацию подавать не нужно

Налоговый кодекс делает исключение. Декларацию можно не подавать, если:

доход от продажи или обмена имущества не облагается налогом;

доход облагается налогом по нулевой ставке;

налог был уплачен во время нотариального удостоверения договора купли-продажи или дарения.

В таком случае обязанность подачи декларации считается исполненной автоматически.

Что это значит на практике

Если физическое лицо продало квартиру, дом, земельный участок или автомобиль и уплатило налог еще до оформления договора у нотариуса, оно не обязано:

подавать годовую декларацию о доходах;

отображать этот доход в приложении Ф4.

Это правило действует при условии, что у человека нет иных оснований для подачи декларации — например, других не облагаемых налогом доходов.

Проще говоря: если налог уже уплачен — дополнительных бумаг подавать не нужно.

