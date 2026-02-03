0 800 307 555
Квартиры в Киеве дорожают: цены на вторичке выросли на четверть

Недвижимость
54
Столичная жилая недвижимость растет в цене, несмотря на блэкауты и военные риски
Рынок жилья в столице продолжает дорожать. Самая заметная динамика — на вторичном рынке, где цены растут как в гривне, так и в долларе.
Об этом свидетельствует статистика M2bomber.

Цены в Киеве

По состоянию на начало февраля средние показатели стоимости жилья в столице выглядят следующим образом:
  • новостройки — 1349 долл. США/м²;
  • вторичный рынок — 1774 долл. США/м²;
  • аренда двухкомнатной квартиры — 24 000 грн в месяц.

Вторичный рынок растет в цене

За последние 12 месяцев цена квадратного метра на вторичном рынке столицы в гривне выросла на четверть — с 61 160 до 76 490 грн/м².
В долларах рост также существенный — +20,93%, с 1467 до 1774 долл. США/м².
За последние 6 месяцев:
  • в гривне цена подскочила до 76 490 грн/м² (+21,87%);
  • в долларах — до 1774 долл. США/м² (17,87%).
И даже в динамике за один месяц рост тоже был ощутим:
  • в гривне — с 71 748 до 76 490 грн/м² (+6,61%);
  • в долларах — с 1686 до 1774 долл. США/м² (+5,22%).

сколько стоит квадрат в районах Киева

Цены существенно разнятся по районам. Самое дорогое жилье — традиционно, в центральных локациях.
  • Печерский район — 112 682 грн/м²;
  • Подольский — 99 299 грн/м²;
  • Оболонский — 90 288 грн/м²;
  • Шевченковский — 82 723 грн/м²;
  • Соломенский — 82 168 грн/м²;
  • Голосеевский — 72 645 грн/м²;
  • Днепровский — 68 979 грн/м²
  • Дарницкий — 63 973 грн/м²;
  • Деснянский — 52 410 грн/м²;
  • Святошинский — 48 278 грн/м².
Средняя цена по Киеву — 76 490 грн/м² (или 1 774 долл. США).

Что это значит для рынка

Данные показывают четкую тенденцию: спрос на вторичное жилье в столице растет быстрее, чем год назад, а темпы удорожания ускоряются. Даже короткий месячный срез демонстрирует существенное движение цен, даже несмотря на блэкауты и военные риски в столице.
Ранее мы сообщали, как собрать на первый взнос на квартиру за 5 лет.
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
