Квартиры в Киеве дорожают: цены на вторичке выросли на четверть
Рынок жилья в столице продолжает дорожать. Самая заметная динамика — на вторичном рынке, где цены растут как в гривне, так и в долларе.
Об этом свидетельствует статистика M2bomber.
Цены в Киеве
По состоянию на начало февраля средние показатели стоимости жилья в столице выглядят следующим образом:
- новостройки — 1349 долл. США/м²;
- вторичный рынок — 1774 долл. США/м²;
- аренда двухкомнатной квартиры — 24 000 грн в месяц.
Вторичный рынок растет в цене
За последние 12 месяцев цена квадратного метра на вторичном рынке столицы в гривне выросла на четверть — с 61 160 до 76 490 грн/м².
В долларах рост также существенный — +20,93%, с 1467 до 1774 долл. США/м².
За последние 6 месяцев:
- в гривне цена подскочила до 76 490 грн/м² (+21,87%);
- в долларах — до 1774 долл. США/м² (17,87%).
И даже в динамике за один месяц рост тоже был ощутим:
- в гривне — с 71 748 до 76 490 грн/м² (+6,61%);
- в долларах — с 1686 до 1774 долл. США/м² (+5,22%).
сколько стоит квадрат в районах Киева
Цены существенно разнятся по районам. Самое дорогое жилье — традиционно, в центральных локациях.
- Печерский район — 112 682 грн/м²;
- Подольский — 99 299 грн/м²;
- Оболонский — 90 288 грн/м²;
- Шевченковский — 82 723 грн/м²;
- Соломенский — 82 168 грн/м²;
- Голосеевский — 72 645 грн/м²;
- Днепровский — 68 979 грн/м²
- Дарницкий — 63 973 грн/м²;
- Деснянский — 52 410 грн/м²;
- Святошинский — 48 278 грн/м².
Средняя цена по Киеву — 76 490 грн/м² (или 1 774 долл. США).
Что это значит для рынка
Данные показывают четкую тенденцию: спрос на вторичное жилье в столице растет быстрее, чем год назад, а темпы удорожания ускоряются. Даже короткий месячный срез демонстрирует существенное движение цен, даже несмотря на блэкауты и военные риски в столице.
Ранее мы сообщали, как собрать на первый взнос на квартиру за 5 лет.
