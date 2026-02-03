Квартиры в Киеве дорожают: цены на вторичке выросли на четверть Сегодня 14:07 — Недвижимость

Столичная жилая недвижимость растет в цене, несмотря на блэкауты и военные риски

Рынок жилья в столице продолжает дорожать. Самая заметная динамика — на вторичном рынке, где цены растут как в гривне, так и в долларе.

Об этом свидетельствует статистика M2bomber

Цены в Киеве

По состоянию на начало февраля средние показатели стоимости жилья в столице выглядят следующим образом:

новостройки — 1349 долл. США/м²;

вторичный рынок — 1774 долл. США/м²;

аренда двухкомнатной квартиры — 24 000 грн в месяц.

Вторичный рынок растет в цене

За последние 12 месяцев цена квадратного метра на вторичном рынке столицы в гривне выросла на четверть — с 61 160 до 76 490 грн/м².

В долларах рост также существенный — +20,93%, с 1467 до 1774 долл. США/м².

За последние 6 месяцев:

в гривне цена подскочила до 76 490 грн/м² (+21,87%);

в долларах — до 1774 долл. США/м² (17,87%).

И даже в динамике за один месяц рост тоже был ощутим:

в гривне — с 71 748 до 76 490 грн/м² (+6,61%);

в долларах — с 1686 до 1774 долл. США/м² (+5,22%).

сколько стоит квадрат в районах Киева

Цены существенно разнятся по районам. Самое дорогое жилье — традиционно, в центральных локациях.

Печерский район — 112 682 грн/м²;

Подольский — 99 299 грн/м²;

Оболонский — 90 288 грн/м²;

Шевченковский — 82 723 грн/м²;

Соломенский — 82 168 грн/м²;

Голосеевский — 72 645 грн/м²;

Днепровский — 68 979 грн/м²

Дарницкий — 63 973 грн/м²;

Деснянский — 52 410 грн/м²;

Святошинский — 48 278 грн/м².

Средняя цена по Киеву — 76 490 грн/м² (или 1 774 долл. США).

Что это значит для рынка

Данные показывают четкую тенденцию: спрос на вторичное жилье в столице растет быстрее, чем год назад, а темпы удорожания ускоряются. Даже короткий месячный срез демонстрирует существенное движение цен, даже несмотря на блэкауты и военные риски в столице.

