Аренда жилья в Испании: что нужно знать

Цены на жилье и аренду в Испании растут из года в год. Причина роста цен: ограниченное предложение, активный интерес со стороны иностранных покупателей и высокий спрос в крупных городах и на курортах.

Напомним, цены в Испании разнятся в зависимости от города и местности, где хотят арендовать или купить жилье.

Мадрид остается одним из самых дорогих городов страны. Здесь цена на квартиру — от 1000 евро. Арендовать комнату можно от 600 евро.

Существенно сэкономить можно в других регионах (кроме находящихся на берегу Средиземного моря и Атлантики). Потому что цена аренды там тоже высокая. Напомним, ранее мы писали , сколько стоит жизнь летом на побережье Средиземного моря в Торевьесе.

Эксперты ожидают, что в 2026 году цены на жилье продолжат расти, хотя темпы могут стать более умеренными.

Чтобы снять квартиру, понадобятся следующие документы:

NIE;

рабочий договор;

выписка о доходах

Без этих документов владельцы могут вам отказать. Хотя есть вариант — они могут попросить оплату за 6 — 12 месяцев, а это существенная сумма (если принимать во внимание, что, в основном, цены на аренду стартуют от 1000 евро).

За что нужно платить

Коммуналка — вода, свет — может тоить от 80 до 150 евро. Но в зимний сезон, учитывая, что в этой стране нет отопления и батарей, обогрев помещения зимой может обойтись от 150 — до 300 евро, в зависимости от квадратуры.

Интернет — от 25 — 60 евро в месяц.

В некоторых случаях нужно будет платить за обслуживание дома, это зависит от типа жилья.

По прогнозам экспертов, цены на жилье продолжат расти, ведь основные факторы роста остаются. Ограниченное предложение, активный интерес со стороны иностранцев и высокий спрос в крупных городах и курортных регионах способствуют этому.

Напомним, в Испании с января 2026 года вступило в силу новое миграционное законодательство.

