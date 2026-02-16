Украинцам будет труднее получить долгосрочное проживание в Чехии Сегодня 18:25 — Личные финансы

Чешские власти хотят активнее переходить от практики социальной помощи украинским беженцам к предоставлению разрешений на проживание тем, кто хорошо интегрируется, платит налоги и не получает от государства никакой помощи.

Об этом на брифинге после заседания правительства заявил министр внутренних дел Любомир Метнар, сообщает Укринформ.

«Мы хотим, чтобы количество людей, которые здесь работают, было больше, чтобы росло. Поэтому сегодня мы одобрили правительственное постановление с так называемой программой специального долгосрочного проживания, которая является инструментом поддержки работающих и самодостаточных людей, проживающих в Чешской Республике в течение длительного времени, работающих, уплачивающих налоги и соблюдающих правила», — заявил Метнар.

Кто сможет получить долгосрочный статус

Эта программа предназначена для тех, кто отвечает четким, строгим условиям и полностью интегрирован. Это означает, что:

эти люди должны пройти проверку безопасности;

никто, даже члены их семей, не могут получать никаких выплат;

они не должны иметь никакой задолженности по страхованию;

их дети должны быть зачислены в школу, и, наконец, вся семья должна достичь валового годового дохода в размере 440 тысяч крон.

Это условия, мы их так установили. Мы будем ориентироваться на тех, кто действительно экономически самодостаточен здесь, без всяких правонарушений, и хочет здесь работать и полностью интегрироваться", — подчеркнул член правительства.

Условием получения специального разрешения на долгосрочное проживание является также то, что беженцы должны проживать в Чешской Республике с временной защитой не менее 2 лет.

Количество иностранцев в Чехии

Глава МВД проинформировал, что на начало года на территории Чешской Республики проживает более 390 300 иностранцев с временной защитой. Более 180 тысяч из них работают в Чехии и интегрированы в рынок труда.

По его данным, в прошлом году заявку на получение статуса долгосрочного проживания подали 80 тыс. украинцев, но только 17 тыс. из них выполнили условия, и только 16 тысяч завершили регистрацию.

«Для нас долгосрочное пребывание должно быть справедливым для работников, справедливым для работодателей и помогать стабилизировать наш рынок труда, где существует давний дефицит работников. И здесь целью нашего правительства является четкий переход от гуманитарной помощи к трудовой интеграции», — подчеркнул Метнар.

Ожидается, что соответствующий закон будет подготовлен не позднее мая.

