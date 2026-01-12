Сколько нужно жить в Чехии, чтобы получить гражданство — сроки
Иностранцы могут подать заявку на гражданство и получение чешского паспорта только после непрерывного проживания в стране на законных основаниях.
Со ссылкой на портал Gromadyanstvo рассказываем, сколько лет нужно жить в Чехии для получения гражданства.
Кто может получить гражданство Чехии
Претендовать на гражданство Чехии можно после проживания на территории страны в течение не менее 10 лет и по упрощенной натурализации.
Требования миграционного законодательства к претендентам на паспорт государства:
- достижение совершеннолетия;
- успешная интеграция в общественную жизнь;
- отсутствие угроз для населения и государства;
- выполнение ценза оседлости (срока постоянного пребывания на территории страны);
- владение чешским языком на уровне В1 и выше;
- отсутствие судимостей в Чехии и стране гражданства;
- знание Конституции, географии и истории страны;
- доказательство постоянного дохода;
- неполучение государственных пособий.
Как можно получить гражданство Чехии
Закон «О гражданстве Чешской Республики» предусматривает несколько путей получения гражданства: по рождению, через стандартную или упрощенную натурализацию. В двух последних случаях обязательно требование длительного законного проживания в стране — от 3 до 10 лет в зависимости от оснований.
Натурализация: общие условия
Получить гражданство Чехии методом натурализации могут иностранцы со статусом неизменного резидента. Основные требования к сроку проживания следующие:
- 5 лет — для лиц с видом на постоянное проживание (ПМЖ);
- 10 лет — для тех, кто большую часть времени находился в стране с временным видом на жительство (ВНЖ);
- 3 года — для граждан ЕС после получения ПМЖ.
Процесс обычно начинается с оформления визы D, далее — ВНЖ сроком до 2 лет. Карту постоянного резидента можно получить после 5 лет проживания в Чехии.
Основания для проживания в Чехии
Трудоустройство
Иностранцы могут легально проживать в Чехии при условии получения карты работника, предоставляющего право на работу сроком до 2 лет. Для этого необходимо:
- заключить контракт с чешским работодателем;
- работать не менее 15 часов в неделю;
- получать зарплату выше минимальной (в 2024 году — около 748 EUR в месяц).
После 5 лет проживания можно оформить ПМЖ, а через 5 лет — подать заявление на гражданство.
Обучение
Право на жительство имеют иностранцы, которые:
- учатся в средних или высших учебных заведениях Чехии;
- проходят языковую подготовку;
- участвуют в стажировках продолжительностью более 90 дней.
На начальном этапе оформляется ВНЖ сроком 1−2 года с возможностью продления. Для этого нужно подтвердить:
- зачисление в учебное заведение;
- финансовое обеспечение в размере от 4585 EUR в год.
ПМЖ доступно через 5 лет, право на гражданство — еще через 5 лет.
Воссоединение семьи
Вид на жительство могут получить члены семьи гражданина или резидента Чехии. К ним относятся:
- муж или жена (от 20 лет);
- несовершеннолетние дети и дети постарше;
- родители и другие родственники, находящиеся на иждивении или на попечении.
Ключевое условие — подтверждение финансового обеспечения. Сумма составляет 100−190 EUR в месяц в зависимости от возраста и статуса члена семьи.
ВНЖ выдается минимально на 1 года и может продлевааться. ПМЖ доступно через 5 лет, гражданство — еще через 5 лет.
Инвестиции и предпринимательство
Право на жительство в Чехии также имеют иностранцы, которые:
- инвестировали в недвижимость или активы компаний;
- приобрели готовый бизнес;
- зарегистрировали новое предприятие в стране.
Для получения ВНЖ сроком до 2 лет нужно подтвердить источник доходов, предоставить документы компании, информацию о владельцах и уставные документы.
ПМЖ доступно через 5 лет, а подать заявление на гражданство можно после 10 лет проживания в Чехии.
Ранее мы сообщали, как украинцу купить жилье в Чехии: какие существуют требования к статусу и доходам, а также об условиях кредитования.
