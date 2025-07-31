Как получить вид на жительство в Чехии — Finance.ua

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Как получить вид на жительство в Чехии

Личные финансы
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Как получить вид на жительство в Чехии
Как получить вид на жительство в Чехии
Полномасштабная война в Украине вынудила миллионы граждан искать убежища и новый дома за границей. Большинство избрали страны Европы, где украинцам предоставили статус временной защиты. Однако с течением времени все больше людей задумываются о будущем в долгосрочной перспективе и хотят заменить временный статус на более стабильный — вид на жительство (ВНЖ).
После определенного периода легального проживания в Чехии украинцы могут претендовать на разрешение на постоянное жительство (Trvalý pobyt). Стремясь к постоянному разрешению на жительство (Trvalý pobyt) в Чехии, украинцы должны выполнить ряд важных условий.
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Чехия активно заинтересована в квалифицированных специалистах, поэтому трудоустройство является одним из основных путей получения вида на жительство. Для большинства профессий доступна Замиснецкая карта (Zamestnanecká karta), сочетающая вид на жительство и работу. Особое внимание следует обратить на Модру карту (Modrá karta) — чешский аналог «Голубой карты ЕС», предназначенный для высококвалифицированных специалистов с университетским образованием и определенным уровнем дохода. Это значительно упрощает процедуру и дает больше преимуществ.
Кроме работы, Чехия предлагает возможности для предпринимателей: получение вида на жительство возможно на основании ведения бизнеса, если вы зарегистрируете собственную компанию или получите лицензию частного предпринимателя (živnostenský list) и подтвердите жизнеспособность своего бизнес-плана.

Как получить постоянный вид на жительство?

Во-первых, вам нужно непрерывно и легально проживать в стране не менее пяти лет на основании временного вида на жительство (важно, что период временной защиты обычно не засчитывается до этого срока, хотя в случае Модрой карты он может быть сокращен).
Во-вторых, необходимо подтвердить финансовую стабильность: вы должны иметь стабильный и достаточный доход для содержания себя и семьи, а также обеспечить надлежащее жилье.
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В-третьих, обязательное владение чешским языком на уровне B1 или выше, что подтверждается соответствующим сертификатом.
Кроме того, власти требуют соблюдения правопорядка — у вас не должно быть судимостей и нарушений чешского законодательства.
И наконец, важно доказать, что вы не зависимы от государственной социальной помощи, демонстрируя свою самостоятельность.

Сколько ждать постоянного разрешения?

  • Досрочная охрана: Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.
  • Разрешение на постоянное жительство: Подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида (не временной защиты).
Отказываться от преждевременной охраны украинцам специально не нужно для подачи на другой тип вида (например, Замиснецкую карту или студенческое разрешение. — Ред.).
Если вы получите новый, более стабильный вид на жительство, ваша временная защита будет аннулирована автоматически. Это позволяет украинцам плавно переходить к долгосрочной легализации в Чехии без лишних бюрократических препятствий.
О том, как получить вид на жительство в Германии и Польше, рассказываем в статье:

🔎 Как получить вид на жительство и закрепиться в Европе (часть 1)

Напомним, в Чехии 401,4 тыс. украинцев получили временную защиту. Эта страна одна из самых требовательных в вопросе натурализации. Здесь ценят постоянство, язык, полную интеграцию в общество и готовность соблюдать чешские традиции. Об актуальных требованиях, сроках, документах и процедурах приобретения гражданства в Чехии рассказываем здесь.
Правительство Чехии готовит изменения в миграционную систему, чтобы привлечь больше высококвалифицированных работников на фоне дефицита кадров во многих отраслях.
Алена Листунова
Алена Листунова
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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