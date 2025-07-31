Как получить вид на жительство в Чехии — Finance.ua

Как получить вид на жительство в Чехии Сегодня 21:02 — Личные финансы

Как получить вид на жительство в Чехии

Полномасштабная война в Украине вынудила миллионы граждан искать убежища и новый дома за границей. Большинство избрали страны Европы, где украинцам предоставили статус временной защиты. Однако с течением времени все больше людей задумываются о будущем в долгосрочной перспективе и хотят заменить временный статус на более стабильный — вид на жительство (ВНЖ).

После определенного периода легального проживания в Чехии украинцы могут претендовать на разрешение на постоянное жительство (Trvalý pobyt). Стремясь к постоянному разрешению на жительство (Trvalý pobyt) в Чехии, украинцы должны выполнить ряд важных условий.

Чехия активно заинтересована в квалифицированных специалистах, поэтому трудоустройство является одним из основных путей получения вида на жительство. Для большинства профессий доступна Замиснецкая карта (Zamestnanecká karta), сочетающая вид на жительство и работу. Особое внимание следует обратить на Модру карту (Modrá karta) — чешский аналог «Голубой карты ЕС», предназначенный для высококвалифицированных специалистов с университетским образованием и определенным уровнем дохода. Это значительно упрощает процедуру и дает больше преимуществ.

Кроме работы, Чехия предлагает возможности для предпринимателей: получение вида на жительство возможно на основании ведения бизнеса, если вы зарегистрируете собственную компанию или получите лицензию частного предпринимателя (živnostenský list) и подтвердите жизнеспособность своего бизнес-плана.

Как получить постоянный вид на жительство?

Во-первых, вам нужно непрерывно и легально проживать в стране не менее пяти лет на основании временного вида на жительство (важно, что период временной защиты обычно не засчитывается до этого срока, хотя в случае Модрой карты он может быть сокращен).

Во-вторых, необходимо подтвердить финансовую стабильность: вы должны иметь стабильный и достаточный доход для содержания себя и семьи, а также обеспечить надлежащее жилье.

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В-третьих, обязательное владение чешским языком на уровне B1 или выше, что подтверждается соответствующим сертификатом.

Кроме того, власти требуют соблюдения правопорядка — у вас не должно быть судимостей и нарушений чешского законодательства.

И наконец, важно доказать, что вы не зависимы от государственной социальной помощи, демонстрируя свою самостоятельность.

Сколько ждать постоянного разрешения?

Досрочная охрана: Предоставляется сразу после регистрации и действует до 2027 года.

Разрешение на постоянное жительство: Подать документы можно после 5 лет легального пребывания в стране на основании временного вида (не временной защиты).

Отказываться от преждевременной охраны украинцам специально не нужно для подачи на другой тип вида (например, Замиснецкую карту или студенческое разрешение. — Ред.).

Если вы получите новый, более стабильный вид на жительство, ваша временная защита будет аннулирована автоматически. Это позволяет украинцам плавно переходить к долгосрочной легализации в Чехии без лишних бюрократических препятствий.

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