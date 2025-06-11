Ипотека в Чехии: условия, ставки, особенности для иностранцев — Finance.ua

Ипотека в Чехии: условия, ставки, особенности для иностранцев Сегодня 19:01 — Кредит&Депозит

Ипотека в Чехии: условия, ставки, особенности для иностранцев

Чехия — в пятерке аутсайдеров — стран Евросоюза по доступности жилья. Чтобы купить квартиру, нужно потратить до 13 годовых доходов.

Самые дорогие квартиры — в Праге. Средняя цена за квадратный метр жилья здесь составляет 140 тыс. крон (~235 тыс. гривен). В Среднечешском крае цены составляют до 89,8 тыс. крон (~157 тыс. гривен) за квадрат, в Южноморавском крае — 108 тыс. грн. крон (~189 тыс. гривен). В общем, тенденция такова, что цены с каждым годом постепенно растут.

Самые дешевые цены за квадратный метр в Чехии зафиксированы в Устецком крае (38,5 тыс. крон (~67 тыс. гривен), городах Карловы Вары — 51 тыс. крон (~89 тыс. гривен) и Острава — 52,2 тыс. крон (~91 тыс. гривен).

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Ипотека: условия, ставки, особенности для иностранцев

Купить жилье в Чехии в ипотеку вполне возможно. Но ставки здесь менее привлекательны, чем в странах, которые мы упоминали ранее в этом материале. В целом размер процентных ставок варьируется в зависимости от политики банка. А условия в среднем следующие:

фиксированная ставка: 4,5% - 6,0% годовых;

плавающая ставка: начинается от 3,8% (но может меняться в зависимости от рыночной ситуации);

минимальный первоначальный взнос: от 20% до 40% стоимости недвижимости (для нерезидентов часто выше);

срок кредитования: от 5 до 30 лет;

максимальная сумма кредита: до 80% стоимости недвижимости (реже 90% для граждан ЕС. — ред.);

дополнительные расходы: плата за оформление кредита (0,5% - 1% от суммы), страховка недвижимости, нотариальные расходы.

При этом приобретение жилья доступно также и для иностранцев. Хотя для нерезидентов ЕС процентные ставки могут быть выше и достигать 7−8%, поскольку банки оценивают их платежеспособность как менее надежную.

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При оформлении ипотеки банки могут потребовать от иностранцев справку о подтверждении дохода за последние 6−12 месяцев, наличие хорошей кредитной истории, подтвержденной справкой из кредитного бюро. Вид на жительство в Чехии или любой стране ЕС.

Процедура купли-продажи недвижимости в Чехии может занимать около 1,5−2 месяцев и включать следующие шаги:

резервирование и проверку недвижимости;

заключение договора о задатке;

подписание основного договора купли-продажи;

оформление права собственности на недвижимость;

закрытие сделки.

Детальнее о кредитах на жилье в разных европейских странах рассказываем в статье:

Напомним, за последний год разрыв между расходами по выплате ипотечного кредита и арендной платой в Чехии значительно сократился. Однако арендная плата остается дешевле во всех регионах Чехии, отмечают местные эксперты.

Чехия предлагает стабильные условия ипотечного кредитования (около 1,9% годовых), но банки тщательно оценивают риски. Необходимо иметь разрешение на долгосрочное или постоянное жительство, подтверждение стабильного дохода и положительную кредитную историю.

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