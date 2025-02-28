Чехия потратила 63 миллиарда крон на беженцев: сколько денег вернулось — Finance.ua

Чехия потратила 63 миллиарда крон на беженцев: сколько денег вернулось Сегодня 09:04 — Личные финансы

Чехия потратила 63 миллиарда крон на беженцев: сколько денег вернулось

Чехия потратила на украинских беженцев около 63 миллиарда крон и по крайней мере 54 миллиарда уже вернула.

Об этом пишет Radio Prague International.

«Если считать не все расходы на беженцев, а только гуманитарную помощь, то беженцы уже внесли в чешский бюджет сумму вдвое больше, свидетельствует новый анализ Министерства труда и социальных вопросов Чехии», — сказано в сообщении.

Как заявил министр труда и социальных вопросов Мариан Юречка, этот анализ свидетельствует, что благодаря большому вовлечению беженцев в чешский рынок труда общий баланс поступлений и расходов однозначный: лица с временной защитой уже долгое время вносят в систему больше, чем получают из нее.

К расходам на беженцев министерство причисляет не только гуманитарную помощь, но и расходы на здравоохранение, образование и т. д. В общей сложности чешское государство за три года полномасштабной агрессии россии против Украины потратило на поддержку не только лиц с временной защитой в Чехии, но и на поддержку Украины около 63 миллиардов крон.

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А к поступлениям относят не только налоги или взносы на социальную защиту и т. д. , но и поступления с потребления — налог на добавленную стоимость, акцизы и т. п. И баланс поступлений и расходов свидетельствует о положительных тенденциях, говорит руководитель группы анализа последствий Магдалена Климешова.

«Только на поступлениях с труда и потребления беженцев в Чехии нам вернулось уже по крайней мере 54 миллиарда крон. Самая выразительная доля поступает от работающих беженцев, при этом одновременно заполнив давно вакантные места в ряде отраслей», — добавила она.

Число беженцев, задействованных на рынке труда, растет

Наблюдаются лишь незначительные колебания, но из года в год это количество увеличивается. В настоящее время Минтруда регистрирует более 150 тысяч трудовых отношений с беженцами (максимальное число в ноябре 2024 года составило 154,5 тысяч).

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Но профессиональная структура этих трудовых отношений практически не меняется: и далее больше всего людей с временной защитой работает на низкоквалифицированных должностях, таких как подсобные рабочие на строительстве или производстве.

Количество беженцев, получающих гуманитарную помощь, уменьшается

Чешское государство далее предоставляет его в первую очередь уязвимым лицам, которые не могут работать, как правило, детям, лицам старшего возраста или людям с инвалидностью. И это единственная форма прямой финансовой помощи, на которую могут претендовать беженцы — только в крайних случаях они могут обратиться за единовременной срочной помощью.

По данным Минтруда, 7 из 10 беженцев, получающих гуманитарную помощь, принадлежат к какой-то из уязвимых групп. Более половины (53%) составляют дети.

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Министерство внутренних дел Чехии регистрирует в настоящее время около 398 тысяч человек с временной защитой в связи с войной россии против Украины (настоящее число явно меньше, потому что часть беженцев уезжает, не извещая об этом). Больше всего из них зарегистрировано в Праге — сейчас почти 103 тысячи. Но гуманитарную помощь из всех беженцев получали по состоянию на декабрь 2024 года всего 92,5 тысячи человек.

При этом Минтруда обращает внимание на важность сравнения сумм различных форм социальной помощи. Если в 2024 году государство выплатило беженцам гуманитарную помощь на сумму менее 8 миллиардов крон, то суммы других разновидностей помощи, на которые беженцы не имеют права, были следующие:

выплата по уходу за лицом, нуждающимся в помощи ввиду состояния здоровья, — 41,3 миллиарда крон (более чем в пять раз больше);

выплата по уходу за ребенком — более 29 миллиардов (в 3,6 раза больше);

пособие на оплату жилья — 20,3 миллиарда (в 5,2 раза больше);

пенсии по возрасту — 585 миллиардов крон (в 73 раза больше).

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Министр Юречка прокомментировал это так: «Прибывшие из Украины помогают решить длительную нехватку рабочей силы у нас. Совсем не происходит вытеснение чешских граждан с рабочих мест, наоборот: привлечение беженцев соответствует структуре спроса. Не только налоги и другие выплаты, но и потребление беженцев приносят миллиарды в наш государственный бюджет. Поэтому ясный сигнал некоторым „торговцам страхом“: украинцы пришли к нам не для того, чтобы получать пособие, а для выживания, и огромное большинство из них заботятся о себе сами и интегрируются».

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