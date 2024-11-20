Как взять кредит в Чехии — Finance.ua

Как взять кредит в Чехии Сегодня 14:00 — Кредит&Депозит

Как взять кредит в Чехии

В Чехии предлагаются несколько основных видов кредитов: потребительский (Spotrebitelský úver) на покупку товаров или оплату услуг; ипотечный (Hypotečný úver) на покупку или строительство недвижимости; овердрафт (Kontokorent), позволяющий снимать со счета больше денег, чем на балансе.

Для получения кредита в Чехии также необходимо соблюдать определенные условия и предоставить пакет документов.

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Основные условия для получения кредита

Чаще всего кредиты предоставляются резидентам Чехии. Иностранцы, проживающие в стране, могут получить кредит, но обычно на них действуют дополнительные требования. Так, большинство чешских банков требуют, чтобы у иностранцев был вид на жительство (временное или постоянное).

Некоторые банки могут выдавать кредиты иностранцам, работающим в Чехии, даже с краткосрочным видом на жительство, но шансы получить кредит значительно растут для владельцев постоянного разрешения. Банк требует подтверждения стабильного источника дохода.

Большинство банков требует наличия трудового контракта на неопределенный срок или долгосрочных контрактов.

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Ваша кредитная история должна быть положительной. Банки проверяют данные о финансовом поведении в бюро кредитных историй Чехии. Часто кредиты предоставляются лицам от 18 до 65 лет, но некоторые банки устанавливают ограничения от 21 года.

Документы для получения кредита

Чтобы подать заявку на кредит в чешском банке, требуются следующие документы:

паспорт или удостоверение личности;

вид на жительство: иностранцы должны подтвердить легальный статус пребывания в Чехии;

справка о доходах: как правило, это справки о зарплате от работодателя (выписки за последние 3−6 месяцев);

налоговая декларация: необходима для предпринимателей и фрилансеров;

выписка из кредитной истории: банки могут самостоятельно получить информацию из бюро кредитных историй, но иногда просят предоставить ее лично;

трудовой контракт или договор: подтверждение стабильного трудоустройства

После подачи заявки банк оценивает вашу кредитоспособность и проверяет кредитную историю. После одобрения заявки вы подписываете кредитный договор с банком. Кредитные средства поступают на ваш банковский счет, после чего начинается процесс погашения.

Перед подписанием договора внимательно ознакомьтесь с условиями кредитования, в частности, с годовой процентной ставкой (RPSN) и дополнительными комиссиями.

Чешские банки могут предлагать индивидуальные условия для иностранцев, поэтому перед подачей заявки желательно получить консультацию непосредственно в выбранном банке или у финансового консультанта. Если ваш доход или кредитная история не отвечают требованиям, можно рассмотреть возможность поручительства или выбрать небольшой потребительский кредит для формирования кредитной истории.

В Чехии есть банки, такие как Česká sporitelna, Komerční banka и ČSOB, которые могут предоставлять кредиты иностранцам, но их требования могут быть строже, чем для граждан.

Базовая ставка в Чехии составляет 4,25%. Кредиты на жилье и потребительские займы могут варьироваться в пределах 6−7% из-за недавнего снижения ставок, что связано с ослаблением инфляции и поддержкой экономического роста.

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Справка Finance.ua:

Доходы Чехии от налогов и страховых взносов, уплачиваемых украинскими беженцами, значительно превышают государственные расходы на их поддержку. В первой половине этого года расходы составили 7,3 миллиарда крон, в то время как доходы достигли 11,7 миллиарда крон. Таким образом, государственный бюджет пополнился на 4,4 млрд крон. Об этом сообщило Министерство труда и социальных дел Чехии, передает Radio Prague International.

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