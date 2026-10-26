Сколько денег украинцы держат в банках

По состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 779,6 млрд грн, что на 19,4 млрд грн превышает аналогичный показатель в прошлом месяце и почти на 162 млрд грн больше суммы вкладов, зафиксированной на 1 января.

Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.

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В какой валюте украинцы держат вклады

Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 октября 2026:

вклады в национальной валюте — 1172,4 млрд грн (+14,5 млрд грн за сентябрь 2026 года);

вклады в иностранной валюте — 607,2 млрд грн (+4,9 млрд грн за сентябрь 2026 года).

Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 октября 2026 года сохраняется 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов выросла до 207,4 млрд грн.

Размеры вкладов

На 1 октября 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:

Размер вклада, грн Сумма вклада, % от 10 до 200 000 грн 25,88 от 200 000 до 600 000 грн 20,74 от 600 000 до 1 000 000 грн 10,57 от 1 000 000 до 2 000 000 грн 12,89 от 2 000 000 до 4 000 000 грн 10,54 от 4 000 000 до 5 000 000 грн 2,82 более 5 000 000 грн 16,56

Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:

Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам до погашения:

Дата Доля вкладов к вопросу, % Доля срочных вкладов,% в т.ч. по срокам до погашения, % до 3 месяцев от 3 до 6 месяцев от 6 месяцев до года более года 01.10.2026 71,2 28,8 17,34 6,97 3,8 0,69

Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал , что в сентябре объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1,4% до 1 546,778 млрд гривен. С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 10,6% с 1398,536 млрд гривен.