Сколько денег украинцы держат в банках

По состоянию на 1 октября 2026 года общая сумма вкладов физических лиц в банках Украины составила 1 779,6 млрд грн, что на 19,4 млрд грн превышает аналогичный показатель в прошлом месяце и почти на 162 млрд грн больше суммы вкладов, зафиксированной на 1 января.
Об этом сообщает Фонд гарантирования вкладов физических лиц.
Из общей суммы вкладов физических лиц на 1 октября 2026:
вклады в национальной валюте — 1172,4 млрд грн (+14,5 млрд грн за сентябрь 2026 года);
вклады в иностранной валюте — 607,2 млрд грн (+4,9 млрд грн за сентябрь 2026 года).
Доля ФЛП в структуре вкладчиков на 1 октября 2026 года сохраняется 3,2%, а в структуре суммы вкладов — 11,7%. Сумма их вкладов выросла до 207,4 млрд грн.
Размеры вкладов
На 1 октября 2026 года распределение вкладов физических лиц в банковской системе по размерам выглядит следующим образом:
Размер вклада, грн
Сумма вклада, %
от 10 до 200 000 грн
25,88
от 200 000 до 600 000 грн
20,74
от 600 000 до 1 000 000 грн
10,57
от 1 000 000 до 2 000 000 грн
12,89
от 2 000 000 до 4 000 000 грн
10,54
от 4 000 000 до 5 000 000 грн
2,82
более 5 000 000 грн
16,56
Удельный вес вкладов физических лиц в участниках Фонда в соответствии с распределением банков Национальным банком Украины на группы выглядит следующим образом:
Структура вкладов физических лиц (в т.ч. физических лиц-предпринимателей) по срокам до погашения:
Дата
Доля вкладов к вопросу, %
Доля срочных вкладов,%
в т.ч. по срокам до погашения, %
до 3 месяцев
от 3 до 6 месяцев
от 6 месяцев до года
более года
01.10.2026
71,2
28,8
17,34
6,97
3,8
0,69
Напомним, ранее Finance.ua со ссылкой на данные Национального банка писал, что в сентябре объем средств, размещенных физическими лицами на счетах в банках в гривне и иностранной валюте, по оперативным данным, увеличился на 1,4% до 1 546,778 млрд гривен. С начала года объем вкладов населения в банках вырос на 10,6% с 1398,536 млрд гривен.
Также мырассказывали, что доходность гривневых инструментов для населения постепенно реагирует на повышение учетной ставки Национального банка. В сентябре спрос на срочные депозиты и гривневые ОВГЗ оставался высоким.