Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения — Finance.ua
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Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения

Личные финансы
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Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения
Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения
Столица Чехии Прага запрещает организованные посещения баров в связи с программой борьбы с буйными туристами.
В столице Чехии больше не разрешат экскурсионное посещение баров (так называемое guided bar-hopping) с 22:00 до 6:00, объявили местные чиновники.
«Этот шаг, вероятно, станет серьезным ударом для туроператоров, полагающихся на репутацию Праги как города для вечеринок», — пишет Euronews.
Есть надежда, что запрет снизит ночные нарушения, будет способствовать чистоте улиц и улучшит репутацию города среди местных жителей, туристов и инвесторов, сообщает чешское информационное агентство České Noviny.
Эта новость появилась через несколько недель после того, как чешское правительство объявило о планах сократить краткосрочную аренду, чтобы обуздать высокие цены на аренду и дефицит жилья в туристических точках.

Ограничение на краткосрочную аренду

Следуя примеру таких городов, как Лондон, Дублин, Амстердам и Париж, Чехия ограничивает аренду жилья в стиле Airbnb.
Законопроект, принятый чешским правительством в августе, позволит муниципалитетам и городам ограничивать количество доступного жилья в стиле Airbnb.
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Власти надеются, что этот шаг снизит цены на недвижимость и гарантирует, что туристы не будут вытеснять коренных жителей таких популярных городов, как Прага.
Новые правила могут включать в себя ограничение количества дней в году, в течение которых недвижимость можно сдавать в аренду, а также определять минимальное количество пространства, необходимого для каждого гостя.
Закон также введет более строгие правила и соответствующие местные налоги на гостевые дома, Airbnb и другую арендованную недвижимость для туристов и отдыхающих, приведя их обязательства в соответствие с традиционными гостиницами.
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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