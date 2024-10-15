Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения — Finance.ua

Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения Сегодня 20:24 — Личные финансы

Чехия усиливает контроль за туристами: новые ограничения

Столица Чехии Прага запрещает организованные посещения баров в связи с программой борьбы с буйными туристами.

В столице Чехии больше не разрешат экскурсионное посещение баров (так называемое guided bar-hopping) с 22:00 до 6:00, объявили местные чиновники.

«Этот шаг, вероятно, станет серьезным ударом для туроператоров, полагающихся на репутацию Праги как города для вечеринок», — пишет Euronews

Есть надежда, что запрет снизит ночные нарушения, будет способствовать чистоте улиц и улучшит репутацию города среди местных жителей, туристов и инвесторов, сообщает чешское информационное агентство České Noviny.

Эта новость появилась через несколько недель после того, как чешское правительство объявило о планах сократить краткосрочную аренду, чтобы обуздать высокие цены на аренду и дефицит жилья в туристических точках.

Ограничение на краткосрочную аренду

Следуя примеру таких городов, как Лондон, Дублин, Амстердам и Париж, Чехия ограничивает аренду жилья в стиле Airbnb.

Законопроект, принятый чешским правительством в августе, позволит муниципалитетам и городам ограничивать количество доступного жилья в стиле Airbnb.

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Власти надеются, что этот шаг снизит цены на недвижимость и гарантирует, что туристы не будут вытеснять коренных жителей таких популярных городов, как Прага.

Новые правила могут включать в себя ограничение количества дней в году, в течение которых недвижимость можно сдавать в аренду, а также определять минимальное количество пространства, необходимого для каждого гостя.

Закон также введет более строгие правила и соответствующие местные налоги на гостевые дома, Airbnb и другую арендованную недвижимость для туристов и отдыхающих, приведя их обязательства в соответствие с традиционными гостиницами.

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