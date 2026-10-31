Минздрав планирует повысить минимальные зарплаты медикам в 2027 году

Министерство прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 г. № 28, которое регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.
В то же время, возможность повышения будет зависеть от финансового ресурса, предусмотренного проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год.
Окончательные размеры минимальной оплаты труда, условия и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных назначений на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинета Министров.
Ранее мы писали, что по данным Госстата за сентябрь 2025 года, штатные работники здравоохранительных учреждений в Украине в среднем получали зарплату 18,5 тыс. грн.
По данным Минфина, у Минздрава сравнительно большая заработная плата у специалистов, им в среднем насчитывают 39,4 тыс. грн.
Сотрудники патронатной службы получают ежемесячно 56,1 тыс. грн.
Значительно выше заработная плата у руководства Минздрава, в частности руководители структурных подразделений получают — 66,2 тыс. грн, то есть — в 3,5 раза больше, чем у штатных работников больниц.