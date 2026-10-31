Минздрав планирует повысить минимальные зарплаты медикам в 2027 году

Министерство прорабатывает изменения в постановление Кабинета Министров от 13 января 2023 г. № 28, которое регулирует минимальные размеры оплаты труда работников государственных и коммунальных учреждений здравоохранения.

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Что планируют

Минимальную оплату труда предлагают установить на следующем уровне:

30 тысяч гривен — для врачей, фармацевтов и других профессионалов в сфере здравоохранения;

— для врачей, фармацевтов и других профессионалов в сфере здравоохранения; 20 тысяч гривен — для среднего медицинского персонала, в том числе медицинских сестер и медицинских братьев.

Эти суммы касаются планируемых изменений к минимальным уровням оплаты труда. Минздрав пока не уведомляет окончательные условия их внедрения.

От чего будет зависеть рост

МЗ определяет оплату труда ключевым приоритетом для распределения дополнительного финансирования в рамках программы медицинских гарантий на 2027 год.

В то же время, возможность повышения будет зависеть от финансового ресурса, предусмотренного проектом Государственного бюджета Украины на 2027 год.

Окончательные размеры минимальной оплаты труда, условия и сроки введения изменений будут определены после утверждения бюджетных назначений на 2027 год и принятия соответствующих решений Кабинета Министров.

зарплату 18,5 тыс. грн. Ранее мы писали , что по данным Госстата за сентябрь 2025 года, штатные работники здравоохранительных учреждений в Украине в среднем получали

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