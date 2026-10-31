Новые правила бронирования: основания отказа и условия бронирования более 50% работников

Кабмин изменил правила бронирования военнообязанных на период мобилизации и военное время.

Документ предусматривает внесение изменений в действующее законодательство, создание нового совещательного органа при правительстве, а также пересмотр и проверку статусов критически важных предприятий.

Что в новом постановлении Кабмина и какие квоты будут по новым правилам, пишет РБК-Украина

Просмотр и проверка критериев

Правительство поручило центральным органам исполнительной власти, другим госорганам, а также областным, Киевской и Севастопольской городским госадминистрациям (военным администрациям) в десятидневный срок со дня вступления в силу постановления обеспечить:

Пересмотр и согласование отраслевых и региональных критериев определения предприятий, учреждений и организаций являются критически важными.

Анализ соответствия: по результатам пересмотра критериев провести проверку предприятий, ранее получивших статус критически важных.

Отмена решений: в случае исключения критерия, на основании которого предприятие сочли важным для отрасли или общины, соответствующее решение о его критичности подлежит отмене.

Сроки

Решения Минобороны об увеличении объемов бронирования (до 8 декабря 2025 года): принятые до 8 декабря 2025 года решения остаются действующими на протяжении всего срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше 8 декабря 2026 года.

Решения Минобороны об увеличении объемов (после 8 декабря 2025): решения, принятые после этой даты, остаются действующими в течение срока действия статуса критичности предприятия, но не дольше срока, определенного в самом решении МО.

Бронирование более 50% работников

Правительство детализировало процедуру согласования увеличения объемов бронирования военнообязанных работников сверх стандартной 50-процентной квоты, а также определило основания, по которым предприятию могут отказать в рассмотрении таких предложений.

Как происходит согласование увеличения квоты (более 50%):

Предложение предложений: Декларированное количество подлежащих бронированию военнообязанных может составлять более 50 процентов по решению государственного органа, признавшего предприятие, учреждение или организацию критически важной.

Роль Координационного центра: Соответствующий госорган представляет в Координационный центр обоснованные предложения по увеличению квоты.

Окончательное решение принимается госорганом с учетом полученных рекомендаций и предложений Координационного центра.

Основания для отказа в рассмотрении заявок:

Координационный центр имеет право отказать в рассмотрении предложений по увеличению объемов бронирования при выявлении нарушений со стороны руководства предприятия.

Основанием для отказа является:

Установление фактов систематического нарушения руководителем критически важного учреждения требований законодательства в области организации и ведения военного учета.

Критерий систематичности: наличие за последние 12 месяцев двух и более документально подтвержденных фактов таких нарушений и/или привлечения руководителя к административной ответственности за их совершение.

Бронирование для международных проектов

Правительство определило новые требования к бронированию военнообязанных работников в представительствах донорских учреждений и исполнителей проектов международной технической помощи.

Основные лимиты и правила:

Базовая квота и ограничения Количество военнообязанных, подлежащих бронированию в таких организациях, должно составлять не более 50% от количества работников, непосредственно привлеченных к выполнению задач одного проекта, но не превышать 7 человек.

Исключение для увеличения количества забронированных (более 7 человек): по решению госсекретаря Кабмина лимит 7 человек может быть превышен.

Условия превышения лимита:

Превышение разрешается только в том случае, если к непосредственному выполнению задач одного проекта привлечено более 7 военнообязанных лиц.

Количество забронированных в любом случае должно оставаться в пределах 50% от общего количества военнообязанных работников проекта.

Решение принимается из обоснованного обращения представительства донорской учреждения или исполнителя проекта (определенного критически важным) и с учетом рекомендаций и предложений Координационного центра.

Лимит 95% для ОПК и энергетики

Кабмин установил предельный уровень бронирования работников для предприятий оборонно-промышленного (ОПК) и топливно-энергетического комплексов (ТЭК), а также детализировал процедуру согласования бронирования сверх определенной нормы.

Основной лимит — не более 95%:

Количество военнообязанных работников, подлежащих бронированию, должно составлять не более 95 процентов от их общего количества, указанного в решении Минобороны или Минэнерго.

Это правило распространяется на:

Критически важные учреждения в сфере ОПК (определены Минобороны);

Критически важные учреждения ТЭК и их подрядные организации;

Отечественных производителей трансформаторного оборудования для энергетической сферы, осуществляющих строительство, ремонт, восстановление, изготовление или поставку оборудования, предоставляют услуги и проводят инженерно-технические мероприятия по бесперебойному функционированию объединенной энергосистемы и газотранспортной системы Украины (определены Минэнерго).

Обязательное условие для производственного персонала:

Уменьшение предельного объема до 95% принято с учетом того, что обязательному бронированию подлежат все военнообязанные работники, непосредственно вовлеченные в производственные процессы критически важных учреждений.

Как забронировать более 95% работников:

Заявка и согласование: Количество забронированных может составлять более 95% по решению Минобороны или Минэнерго.

Процедура: Обоснованные предложения по увеличению объемов подаются соответствующим министерством (Минобороны или Минэнерго) в Координационный центр. Решение принимается на основе согласованных рекомендаций и предложений Центра.