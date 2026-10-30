Что делать, когда пенсия уменьшилась (советы)

За 9 месяцев 2026 года Минфин направил 329,5 млрд грн на выплату пенсий, но в октябре некоторые пенсионеры могли заметить, что размер их пенсии оказался меньше, чем раньше

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Причины

Причины такого уменьшения могут быть разными:

завершение выплаты отдельных надбавок,

перерасчет пенсии,

уточнение данных о страховом стаже,

технические ошибки при начислениях.

Эксперты говорят, что в случае уменьшения выплаты, прежде всего, следует выяснить причину.

Для этого следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами для проверки информации о начислениях.

Если после проверки окажется, что уменьшение произошло из-за ошибки или некорректного перерасчета, гражданин имеет право требовать пересмотра пенсионного дела.

В случае подтверждения ошибки Пенсионный фонд должен осуществить доначисление и возвратить недополученные средства.

Мнение экспертов

Специалисты советуют проверять, учтен ли весь страховой стаж, наличные доплаты, льготы и другие составляющие пенсионного обеспечения.

Именно неточности в документах или отсутствие части сведений нередко становятся причиной занижения выплат.

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Юристы подчеркивают, что пенсионеры вправе обжаловать решение об уменьшении пенсии. Если вопрос не удается урегулировать через Пенсионный фонд, граждане могут обратиться в суд для защиты своих прав.

Напомним, украинцы, по возрасту ушедшие на пенсию, имеют право на определенные доплаты от государства, если выполнены требования по стажу.

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Над нормативным стажем считается превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, вышедших на пенсию после 1 октября 2011 года. Для украинцев, которые вышли на заслуженный отдых к этой дате, сроки будут меньше — более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.

Также в Пенсионном фонде объяснили, можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее. Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста.