Что делать, когда пенсия уменьшилась (советы)

За 9 месяцев 2026 года Минфин направил 329,5 млрд грн на выплату пенсий, но в октябре некоторые пенсионеры могли заметить, что размер их пенсии оказался меньше, чем раньше
Причины
Причины такого уменьшения могут быть разными:
- завершение выплаты отдельных надбавок,
- перерасчет пенсии,
- уточнение данных о страховом стаже,
- технические ошибки при начислениях.
Эксперты говорят, что в случае уменьшения выплаты, прежде всего, следует выяснить причину.
Для этого следует обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда или воспользоваться электронными сервисами для проверки информации о начислениях.
Если после проверки окажется, что уменьшение произошло из-за ошибки или некорректного перерасчета, гражданин имеет право требовать пересмотра пенсионного дела.
В случае подтверждения ошибки Пенсионный фонд должен осуществить доначисление и возвратить недополученные средства.
Мнение экспертов
Специалисты советуют проверять, учтен ли весь страховой стаж, наличные доплаты, льготы и другие составляющие пенсионного обеспечения.
Именно неточности в документах или отсутствие части сведений нередко становятся причиной занижения выплат.
Юристы подчеркивают, что пенсионеры вправе обжаловать решение об уменьшении пенсии. Если вопрос не удается урегулировать через Пенсионный фонд, граждане могут обратиться в суд для защиты своих прав.
Напомним, украинцы, по возрасту ушедшие на пенсию, имеют право на определенные доплаты от государства, если выполнены требования по стажу.
Над нормативным стажем считается превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, вышедших на пенсию после 1 октября 2011 года. Для украинцев, которые вышли на заслуженный отдых к этой дате, сроки будут меньше — более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.
Также в Пенсионном фонде объяснили, можно ли подать заявление на назначение пенсии заранее.
Украинцам не обязательно ждать дня достижения пенсионного возраста, чтобы подать документы на назначение пенсии. Обратиться с заявлением можно не ранее чем за один месяц до достижения пенсионного возраста.
К примеру, если человеку исполняется 60 лет в октябре 2026 года, подать заявление можно уже в сентябре, но не ранее соответствующей даты.