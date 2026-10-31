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С 1 января надбавка к пенсии за стаж увеличится

Казна и Политика
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С 1 января надбавка к пенсии за стаж увеличится
С 1 января надбавка к пенсии за стаж увеличится
Украинцы, по возрасту ушедшие на пенсию, имеют право на определенные доплаты от государства, если выполнены требования по стажу.
Над нормативным стажем считается превышающий 35 лет для мужчин и 30 лет для женщин, вышедших на пенсию после 1 октября 2011 года. Для украинцев, которые вышли на заслуженный отдых до этой даты, сроки будут меньше — более 25 лет для мужчин и более 20 лет для женщин.
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Доплата к пенсии за сверхнормативный стаж в 2026 году составляет 1% от пенсии за каждый год сверхурочной работы и не может превышать 1% от прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который сейчас равен 2595 гривнам.
ПФУ отмечает, что если пенсия превышает прожиточный минимум, то размер доплаты будет рассчитываться исходя из него. Учитывая эти показатели, очевидно, что 1 год сверхурочной работы в большинстве случаев равняется 25,95 гривны.
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Посчитать, сколько у вас накопилось сверхнормативного стажа, можно самостоятельно — нужно взять количество лет общего стажа и отнять «лишнее». Например:
  • вы — женщина, у которой накопилось 40 лет стажа, а пенсия составляет 4000 грн, что превышает прожиточный минимум;
  • 30 лет стажа — это норма, 10 лет — сверхурочный стаж;
  • доплата за сверхнормативный стаж — 1% от 2595 грн за каждый год;
  • каждый год «лишнего» стажа стоит 25,95 грн;
  • доплата за 10 лет — 259,50 грн.
Таким же образом можно рассчитать размер доплаты за любое другое количество лет сверхнормативного стажа и размера пенсии.

Какой будет доплата

На сайте Верховной Рады опубликован Проект государственного бюджета на 2027 год, предусматривающий повышение прожиточного минимума до 2 878 гривен. Соответственно, доплата за каждый год сверхурочного стажа может составлять не 25,95 гривны, как сейчас, а 28,78 гривны. Это означает, что ежемесячная сумма также увеличится до 287,80 грн.
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До принятия законопроекта в него могут вносить изменения, поэтому такие расчеты и прогнозы не гарантия повышения доплат к пенсии за сверхнормативный стаж. Однако, если Верховная Рада примет законопроект в таком виде, пенсионеры смогут рассчитывать на большую финансовую поддержку от государства, чем сейчас.
Ранее мы писали, на какие доплаты и льготы вы можете рассчитывать в 2026 году. Finance.ua создал путеводитель, который поможет людям пенсионного возраста получать максимум помощи от государства: от возрастных надбавок до бесплатных лекарств и субсидий.
По материалам:
УНІАН
Пенсия
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