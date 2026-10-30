Транспорт в Киеве предлагают перевести на новые тарифы

В Киеве предлагается изменить систему оплаты проезда в коммунальном транспорте. В частности, ввести пересадочный билет на 60−90 минут за 45 гривен, а также установить новую стоимость месячного и годового проездного.

Об этом пишет КГГА

Какие тарифы предлагают

Автор петиции предлагает такую ​​тарифную сетку для коммунального транспорта столицы:

разовая поездка — 30 гривен;

пересадочный билет на 60−90 минут — 45 гривен;

месячный проездной — 1200 гривен;

годовой проездной — 12 000 гривен.

Таким образом стоимость разовой поездки предлагают оставить на уровне 30 гривен, но дополнить систему билетом для пассажиров, которым нужно пересаживаться на другой транспорт.

Автор инициативы объясняет, что это особенно важно для жителей отдаленных районов, в частности, Виноградаря и Троещины, которым приходится сначала ехать наземным транспортом в метро. По его замыслу пересадочный билет позволит не платить полную стоимость за каждую часть маршрута.

Что будет с проездными и льготами

Отдельно автор предлагает установить месячный проездной за 1200 гривен и годовой за 12 000 гривен. По его мнению, это побудит пассажиров покупать билеты вперед, а коммунальным транспортным предприятиям обеспечит поступление средств для поддержки и развития сети.

Льготный проезд предлагают оставить без изменений. Расходы на перевозку льготных категорий пассажиров по-прежнему должны покрываться за счет городского бюджета.