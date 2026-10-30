НБУ объяснил, почему выступает против налога на прибыль банков в 50%

Введение в 2027 году налога на прибыль банков по ставке 50% может ограничить рентабельность сектора, ослабить его способность наращивать капитал и сдержать кредитование.

Об этом заявил глава Национального банка Украины Андрей Пышный во время прессбрифинга по монетарной политике.

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НБУ выступает против повышенного налога

Пышный заявил, что в отличие от 2023 года, когда повышенный налог был введен впервые как исключительный шаг, учитывая особые монетарные условия того времени, кредитование возвращает себе роль ключевого бизнеса для банков.

Сейчас НБУ фиксирует самый длительный период высоких темпов роста кредитования за последние 15 лет, а уровень кредитных ставок по новым кредитам бизнеса ниже, чем доковидный.

Для поддержания этой динамики важно, чтобы прибыль банков оставалась в их распоряжении как ключевой источник капитализации.

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В то же время из-за повышенного налога чистая прибыль банковского сектора уже сократилась на треть в годовом измерении, а чистая рентабельность капитала за восемь месяцев 2026 года снизилась до 22% (в частности в негосударственных банках — до 16%).

Текущая прибыльность банковской системы сопоставима с показателями банков соседних стран ЕС, работающих в мирных условиях, и ниже показателей украинских банков до полномасштабного вторжения. Рентабельность капитала для ряда финучреждений уже ниже его стоимости, что ставит под сомнение эффективность банковского бизнеса в Украине и привлечение инвесторов в сектор, в частности успешную приватизацию государственных банков.

В случае очередного изъятия прибыли, даже при сохранении текущей рентабельности, банки смогут наращивать кредитование темпами не быстрее чем на 15−20% в год. Поэтому для поддержания устойчивости в условиях войны и дальнейшего расширения операций они должны наращивать капитал.

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«НБУ и банки хорошо осознают уровень своей ответственности. И если мы говорим о необходимости развития кредитования, то должны понимать: залогом его устойчивого и стремительного развития является крепкий капитал, а ключевым источником формирования этого капитала в условиях длительной войны является прибыль банков. Если мы хотим и дальше поддерживать кредитную экспансию и динамику евроинтеграционных процессов, нужна предметная экспертная дискуссия», — подчеркнул Пышный.

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект № 15262, предусматривающий продление повышенной ставки налога на прибыль банков в размере 50% на 2027 год.