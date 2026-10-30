Бизнесу дали больше времени на обустройство укрытий
Кабинет Министров планирует обновить порядок работы бизнеса во время желтого уровня воздушной тревоги. Предприятиям хотят предоставить дополнительное время для обустройства укрытий, а требования к их вместимости будут определять в зависимости от количества людей на объекте.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
«Приоритет по-прежнему — безопасность людей. В то же время, мы продолжаем действие постановления, потому что не можем допустить остановки экономики и жизнедеятельности страны», — подчеркнул глава правительства.
Предприятиям дадут больше времени для обустройства укрытий
Правительство предлагает продлить срок, в течение которого предприятия должны обустроить укрытие или безопасное пространство. По словам премьер-министра, возможностей для покупки мобильных конструкций достаточно.
В то же время, отсрочка не означает отмены требований. Это может быть самое простое безопасное пространство, мобильное укрытие или информирование о местоположении и доступ к ближайшему подземному укрытию.
Требования к укрытиям будут зависеть от количества людей
Требования к укрытиям будут зависеть от количества работников и посетителей, одновременно находящихся на объекте.
Подробные разъяснения по поводу новых требований должны предоставить Министерство экономики и Министерство внутренних дел.
Предприятия смогут пользоваться укрытиями за пределами своей территории
Укрытие не обязательно должно быть на собственной территории предприятия. Можно использовать укрытие поблизости, если оно обладает достаточной вместимостью. В то же время люди должны четко знать, где оно расположено.
До 4 марта военные администрации должны собрать сведения о выполнении предприятиями требований.
По результатам проверки правительство примет дальнейшие решения.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что с 4 декабря предприятия, у которых нет укрытий или обустроенных безопасных пространств, потеряют возможность продолжать работу во время желтого уровня воздушной угрозы по согласию трудового коллектива.
Постановление правительства № 1092 свидетельствует, что во время желтого уровня угрозы, который объявляют в случае дроновой опасности, предприятия могут работать, если в их помещениях или на территории есть защитное сооружение, временное или постоянное укрытие для работников и посетителей либо безопасное пространство.
До завершения 3-месячного переходного периода предприятия без укрытий могут продолжать деятельность по согласованию с трудовым коллективом. После 4 декабря такое согласие уже не будет основанием для работы без обустроенного укрытия или безопасного пространства.
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