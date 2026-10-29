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НБУ перечислит в госбюджет 70 млрд грн

Казна и Политика
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Задекларированная сумма в 70 млрд грн не является окончательной
Задекларированная сумма в 70 млрд грн не является окончательной
Национальный банк Украины по состоянию на 1 октября обновил прогнозный показатель своих отчислений в государственный бюджет на 2027 год с начальных 49 млрд грн до 70 млрд грн.
Об этом сообщил глава НБУ Андрей Пышный во время брифинга.

Могут ли отчисления НБУ превысить 70 млрд грн

Пышный подчеркнул, что задекларированная сумма в 70 млрд грн не является окончательной и фактические отчисления по результатам 2026 года могут быть как большими, так и меньшими в зависимости от того, с какими показателями экономика и финансовая система завершат год.
«Прибыль никогда не была целью деятельности Национального банка. В то же время, когда мы слышим разговоры, которые сравнивают фактические размеры отчислений в госбюджет с предварительными прогнозами для проекта бюджета, мы понимаем, что здесь имеет место определенная манипуляция показателями без разъяснения их экономической сущности», — отметил глава Нацбанка.

От чего зависит прибыль Национального банка

По его словам, финансовый результат регулятора зависит от ликвидности, процентных ставок, сделок правительства и валютного курса, тогда как ключевым мандатом НБУ является обеспечение ценовой и финансовой стабильности.
«Для Национального банка не составляет труда получить прибыль, но цена для общества и для украинской экономики может быть катастрофической. Хотелось бы очень предметной, экспертной и ответственной дискуссии, которая не предполагает, что краткосрочное бюджетное требование может подрывать общественное благо», — подытожил глава НБУ.
По материалам:
Інтерфакс-Україна
НБУБюджет
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