Украина получит 80 млн евро на жилье для переселенцев из ВОТ

Первые 40 млн евро планируют получить до конца 2026 года.

Украина и Банк развития Совета Европы подписали соглашение о выделении 80 млн евро на программу «Жилье для ВПЛ с ВОТ». Первые 40 млн евро планируют получить до конца 2026 года.

Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин по результатам встречи с управляющим Банком развития Совета Европы Карло Монтичелли.

«Подписали новое соглашение на 80 млн евро до конца ноября для жилых ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года», — говорится в сообщении.

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Также БРСЕ присоединится к Коалиции партнеров по развитию социального жилья, которую планируется запустить на конференции в Варшаве.

В дальнейшем, по словам министра, планируется расширить портфель сотрудничества с банком.