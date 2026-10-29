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Украина получит 80 млн евро на жилье для переселенцев из ВОТ

Казна и Политика
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Первые 40 млн евро планируют получить до конца 2026 года.
Первые 40 млн евро планируют получить до конца 2026 года.
Украина и Банк развития Совета Европы подписали соглашение о выделении 80 млн евро на программу «Жилье для ВПЛ с ВОТ». Первые 40 млн евро планируют получить до конца 2026 года.
Об этом на своей странице в Facebook сообщил министр по делам общин, территорий и внутренне перемещенных лиц Виталий Безгин по результатам встречи с управляющим Банком развития Совета Европы Карло Монтичелли.
«Подписали новое соглашение на 80 млн евро до конца ноября для жилых ваучеров, чтобы первые 40 млн евро поступили до конца года», — говорится в сообщении.
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Также БРСЕ присоединится к Коалиции партнеров по развитию социального жилья, которую планируется запустить на конференции в Варшаве.
В дальнейшем, по словам министра, планируется расширить портфель сотрудничества с банком.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что жилой ваучер можно будет совмещать с кредитными средствами для приобретения или строительства жилья. Верховная Рада поддержала за основу законопроект № 15335, который должен урегулировать такой механизм для внутренне перемещенных лиц, проживающих на временно оккупированных территориях. Законопроект предусматривает возможность использовать жилищный ваучер вместе с кредитными средствами, если их недостаточно для полного финансирования приобретения или строительства жилья.
По материалам:
Finance.ua
ПереселенцыВПЛ
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