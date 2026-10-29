Бизнесу упростили таможенные процедуры

В Украине вступило в силу постановление Кабинета Министров, предусматривающее изменения в сфере таможенного дела на период военного положения. Новые правила должны поддержать предприятия, пострадавшие в результате российских обстрелов, ускорить таможенные процедуры и содействовать оборонному производству.

Об этом сообщает Государственная таможенная служба.

Какие изменения предусматривает постановление Кабмина

Сохранение авторизаций после атак

Предприятия, чье имущество пострадало от российских атак, смогут сохранить или получить отдельные таможенные упрощения, в частности, относительно уменьшенной гарантии уплаты таможенных платежей или освобождения от нее.

Для этого нужно подтвердить влияние атаки на финансовое состояние и представить финансовый план восстановления показателей в течение двух лет.

Более быстрый контроль на границе

Согласование времени осмотра товаров, отбора образцов и других процедур будет происходить по принципу «единого окна» между декларантом, Госпотребслужбой и таможней.

Время согласования не должно превышать одного рабочего часа от времени, предложенного декларантом.

Более прицельный контроль продукции

Таможня будет проверять непродовольственную продукцию, включенную в секторальные планы рыночного надзора за определенными критериями риска.

Поддержка оборонного производства

Определяется механизм ввоза составляющих для производства вооружения, оплаченного иностранными партнерами, без уплаты ввозной пошлины и НДС.

Какие дополнительные изменения готовят в таможенной сфере

Министерство финансов совместно с Гостаможслужбой продолжает работу над дополнительными изменениями, направленными на уменьшение рисков безопасности в зонах таможенного контроля. Соответствующие проекты приказов проходят процедуру согласования.

Разработанные изменения в порядки таможенного оформления импортных и транзитных товаров предусматривают:

возможность оперативно изменить таможню назначения, подав дополнительную таможенную декларацию;

минимизацию времени нахождения товаров в зоне таможенного контроля;

возможность выпуска товаров в таможенном режиме импорта из зоны таможенного контроля до завершения таможенного контроля и оформления в полном объеме, которые будут завершаться уже после выпуска.