Украина получила еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка

С учетом последнего поступления, общий объем средств, которые Украина уже получила в рамках проекта, составляет $701,7 млн.
На что направят средства
Проект направлен на повышение эффективности программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг для украинцев.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около €48 млн) на поддержку энергетического сектора накануне зимы. Средства направят на восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы.