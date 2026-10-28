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Украина получила еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка

Казна и Политика
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Средства уже поступили в государственный бюджет.
Средства уже поступили в государственный бюджет.
Украина получила еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка в рамках проекта Thrive, который предполагает развитие системы здравоохранения.
Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.
Из общей суммы $304,5 млн привлечено благодаря финансовой поддержке правительства Японии, еще $100 млн предоставлено в форме кредита от Международной ассоциации развития.
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Средства уже поступили в государственный бюджет.
С учетом последнего поступления, общий объем средств, которые Украина уже получила в рамках проекта, составляет $701,7 млн.

На что направят средства

Проект направлен на повышение эффективности программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг для украинцев.
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Норвегия предоставит Украине 500 млн норвежских крон (около €48 млн) на поддержку энергетического сектора накануне зимы. Средства направят на восстановление поврежденной инфраструктуры и обеспечение стабильной работы украинской энергосистемы.
По материалам:
Finance.ua
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