Средства уже поступили в государственный бюджет.

Украина получила еще $404,5 млн от Японии и Всемирного банка в рамках проекта Thrive, который предполагает развитие системы здравоохранения.

Об этом сообщил премьер-министр Украины Сергей Корецкий.

Из общей суммы $304,5 млн привлечено благодаря финансовой поддержке правительства Японии, еще $100 млн предоставлено в форме кредита от Международной ассоциации развития.

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Средства уже поступили в государственный бюджет.

С учетом последнего поступления, общий объем средств, которые Украина уже получила в рамках проекта, составляет $701,7 млн.

На что направят средства

Проект направлен на повышение эффективности программы медицинских гарантий, улучшение качества и доступности медицинских услуг для украинцев.