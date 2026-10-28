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Британия предоставит Украине более 13 млрд дол. военно-экономической помощи

Казна и Политика
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Британия предоставит Украине более 13 млрд дол. военно-экономической помощи
Британия предоставит Украине более 13 млрд дол. военно-экономической помощи
Британия приняла решение предоставить Украине дополнительную помощь на экономические и оборонные нужды. Сумма поддержки рассчитана на три года.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление президента Украины Владимира Зеленского в Telegram.

Украина получит помощь от Великобритании

Зеленский после разговора с премьер-министром Британии Энди Бернемом объявил о новой поддержке Украины на 10 миллиардов фунтов (около 13,3 миллиарда долларов — ред.).
«7 миллиардов фунтов экономической поддержки на следующие три года, еще 3 миллиарда фунтов — британская экспортная поддержка преимущественно для снабжения необходимого оружия, которое усилит нашу защиту жизни», — уточнил президент.
Эта помощь будет дополнительной к той ежегодной поддержке, которую Великобритания уже оказывает Украине.

Санкционная политика против РФ

Стороны также обсудили санкционную политику против страны-агрессоры.
«Британия в этом будет и дальше принципиальной. Это глобально важный пример», — уверен Зеленский.
По материалам:
РБК-Україна
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