«Нефтегаз» и Госдеп США подписали меморандум о сотрудничестве — детали
Группа «Нефтегаз» и Государственный департамент США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе, которое предусматривает привлечение американских компаний к добыче углеводородов в Украине.
Об этом сообщил ио главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.
Читайте также
«Совместно подписали Меморандум, расширяющий наше сотрудничество и открывающий новые возможности для Украины с привлечением американских инвестиций. Документ создает рамку для привлечения американских компаний, их технологий и опыта в проекты, которые позволят увеличить добычу и повысить эффективность работы отрасли», — написал Федоренко в Facebook в среду.
Он пояснил, что Соединенные Штаты являются мировым лидером в нефтегазовой отрасли, а у американских компаний есть уникальные технологии, опыт и, главное, возможности инвестировать, а совместные проекты выведут бизнес-отношения между странами на новый уровень.
Читайте также
Глава «Нафтогаза» отметил, что следующий шаг — привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и превращение сотрудничества в конкретные инвестиционные проекты.
Генеральный дирекор АО «Укргаздобыча» Юрий Ткачук со своей стороны отметил, что сотрудничество в рамках меморандума предусматривает возможности совместной разведки, стратегического планирования, оптимизации добывающих ресурсов, привлечения американских и международных соинвесторов, а также развития профессионального потенциала и передачи знаний.
Что это дает
«Для „Укргаздобычи“ такое сотрудничество усилит технологическую способность, повысит эффективность производства и наращивания добычи природного газа и жидких углеводородов», — подчеркнул Ткачук.
Ранее писали, что «Нафтогаз» договорился о поставках газа из Канады. Группа «Нафтогаз» подписала меморандум с Kino Aski LNG о возможных долгосрочных поставках канадского сжиженного газа в Украину.
Поделиться новостью
Также по теме
Fitch прогнозирует продолжение войны в Украине в 2027 году
Образование, работа или переквалификация: что предлагают для ВПЛ и ветеранов
Падение ВВП Украины на 1% в 2026 г. (Concorde Capital)
Чем может обернуться для США «экономический брак» с рф
В Киеве построят водные переправы через Днепр — цена
Украина согласовала 29 новых экспортных направлений для агропродукции