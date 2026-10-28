Группа «Нефтегаз» и Государственный департамент США договорились о партнерстве в нефтегазовом секторе, которое предусматривает привлечение американских компаний к добыче углеводородов в Украине.

Об этом сообщил ио главы правления НАК «Нафтогаз Украины» Сергей Федоренко.

Читайте также Нафтогаз договорился о поставках газа из Канады

«Совместно подписали Меморандум, расширяющий наше сотрудничество и открывающий новые возможности для Украины с привлечением американских инвестиций. Документ создает рамку для привлечения американских компаний, их технологий и опыта в проекты, которые позволят увеличить добычу и повысить эффективность работы отрасли», — написал Федоренко в Facebook в среду.

Он пояснил, что Соединенные Штаты являются мировым лидером в нефтегазовой отрасли, а у американских компаний есть уникальные технологии, опыт и, главное, возможности инвестировать, а совместные проекты выведут бизнес-отношения между странами на новый уровень.

Читайте также «Нафтогаз» подготовил 24 сценария прохождения зимы

Глава «Нафтогаза» отметил, что следующий шаг — привлечение потенциальных инвесторов к переговорам и превращение сотрудничества в конкретные инвестиционные проекты.

Генеральный дирекор АО «Укргаздобыча» Юрий Ткачук со своей стороны отметил, что сотрудничество в рамках меморандума предусматривает возможности совместной разведки, стратегического планирования, оптимизации добывающих ресурсов, привлечения американских и международных соинвесторов, а также развития профессионального потенциала и передачи знаний.

Что это дает

«Для „Укргаздобычи“ такое сотрудничество усилит технологическую способность, повысит эффективность производства и наращивания добычи природного газа и жидких углеводородов», — подчеркнул Ткачук.