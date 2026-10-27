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Украинский ВВП под давлением: какие прогнозы от Dragon Capital

Казна и Политика
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Украинский ВВП под давлением: какие прогнозы от Dragon Capital
Украинский ВВП под давлением: какие прогнозы от Dragon Capital
Dragon Capital прогнозирует сокращение ВВП на 0,5% в 2026 году и еще на 1% в 2027 году.
Следовательно, после нескольких лет роста украинская экономика может перейти к спаду из-за остановки черноморских портов, проблем в металлургии и нарушения логистики в Киеве и области .
Об этом заявил основатель компании Томаш Фиал, пишет Минфин.
«После нескольких лет экономического роста Украина может столкнуться со спадом. Это неприятное изменение тенденции», — сказал Томаш Фиала.
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На экономику влияют остановки портов на Черном море, проблемы металлургической отрасли и логистические трудности в Киеве и Киевской области. Он также обратил внимание на инфляцию, которая в сентябре достигла 10%, значительно превысив ожидания аналитиков.

Инвестирование

Несмотря на ухудшение прогноза, компания не пересмотрела планы вкладывать средства в украинский бизнес и инфраструктуру. По словам Фиалы, команда уже определила проекты для инвестирования около 600 млн евро. Сейчас конкуренция за активы меньше, что создает возможности для инвесторов.
Обычно инвестиционный период фондов составляет пять лет, но в этот раз компания рассчитывает вложить средства за три года.
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«Мы планируем вложить все деньги за три года. Пока двигаемся, может быть, даже быстрее, чем этот трехлетний план», — рассказал Фиала.
До конца года или в начале следующего года компания может инвестировать или утвердить обязательства по вложению трети привлеченной суммы или даже больше.
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Средства будут направлены на развитие среднего бизнеса и инфраструктуры, в частности энергетических, транспортных и цифровых проектов. Компания не ориентируется на аграрный сектор и транспорт, зависимый от черноморских портов.
Фиал также отметил оживление строительства на западе Украины. По его словам, там строят индустриальные парки, жилье и офисные центры. Он связывает это, в частности, с перемещением части экономической активности с востока на запад.

Риски

Привлекать капитал от инвесторов, ранее не работавших в Украине, остается сложно. Фиала объясняет это рисками безопасности: охотнее вкладывают средства те, кто уже имеет украинские активы и может оценить ситуацию на месте.
До полномасштабной войны среди инвесторов фондов компании преобладали частные вкладчики из США и Европы. Теперь большую часть финансирования обеспечивают международные финансовые учреждения и фонды развития европейских стран.
Один из инструментов привлечения частного капитала — европейский флагманский фонд, созданный с участием пяти институциональных инвесторов. Они предоставляют капитал, который должен покрывать первые убытки фонда. Это должно снизить риски для частных вкладчиков и привлечь их к инвестированию в украинские активы.
По словам Фиалы, компания уже ведет переговоры примерно с десятью частными инвесторами, которые могут присоединиться к фонду следующего года.
По материалам:
Finance.ua
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