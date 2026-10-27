ВР приняла за основу предложения и заключения в госбюджет-2027

Решение поддержали 232 народных депутата — это первый этап принятия государственного бюджета.
Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам обработки 5236 поправок народных депутатов.
Напомним, ранее в Министерстве финансов прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркнув, что решение текущих финансовых проблем не гарантирует отсутствия сложностей в будущем.
В то же время украинские власти работают над выполнением условий международных партнеров, необходимых для продолжения финансовой поддержки.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью покроет дефицит госбюджета до конца года. Часть привлеченного финансирования будет направлена на закупку беспилотников на начало 2027 года.