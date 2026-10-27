ВР приняла за основу предложения и заключения в госбюджет-2027

Верховная Рада приняла в основу проект Бюджетных выводов в проект Государственного бюджета на 2027 год.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.

Решение поддержали 232 народных депутата — это первый этап принятия государственного бюджета.

Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам обработки 5236 поправок народных депутатов.

Напомним, ранее в Министерстве финансов прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркнув, что решение текущих финансовых проблем не гарантирует отсутствия сложностей в будущем.

В то же время украинские власти работают над выполнением условий международных партнеров, необходимых для продолжения финансовой поддержки.