0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

ВР приняла за основу предложения и заключения в госбюджет-2027

Казна и Политика
86
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Верховная Рада приняла в основу проект Бюджетных выводов в проект Государственного бюджета на 2027 год.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление Верховной Рады.
Решение поддержали 232 народных депутата — это первый этап принятия государственного бюджета.
Председатель Комитета по бюджету Роксолана Подласа рассказала, что документ содержит 90 итоговых предложений, которые профильный бюджетный комитет сформировал по результатам обработки 5236 поправок народных депутатов.
Напомним, ранее в Министерстве финансов прокомментировали ситуацию с дефицитом бюджета, подчеркнув, что решение текущих финансовых проблем не гарантирует отсутствия сложностей в будущем.
В то же время украинские власти работают над выполнением условий международных партнеров, необходимых для продолжения финансовой поддержки.
Отметим, что президент Владимир Зеленский заявил, что Украина полностью покроет дефицит госбюджета до конца года. Часть привлеченного финансирования будет направлена ​​на закупку беспилотников на начало 2027 года.
По материалам:
Finance.ua
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems