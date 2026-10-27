Минэкономики по результатам года ожидает отрицательный торговый баланс свыше $70 млрд

Украина по итогам текущего года будет иметь отрицательный торговый баланс в объеме более $70 млрд, что обусловлено как критическим импортом вооружения и энергетического оборудования, так и ростом некритического импорта с $13 до $21 млрд.

Об этом сообщил министр экономики и окружающей среды во время выступления.

«В таких условиях программа „Сделано в Украине“ и поддержка локального производителя — это абсолютно критически необходимая программа и комплекс программ, потому что нам нужно снижать импортную зависимость и замещать этот импорт локальным производителем», — подчеркнул глава ведомства.

Как сообщалось, оценки торгового дефицита Украины на текущий и последующие годы разнятся в прогнозах аналитиков и правительственных документах.

В частности, по обновленным оценкам инвестгруппы ICU, торговый дефицит в этом году вырастет до $87,4 млрд (38,8% ВВП), а в следующем снизится до $74,3 млрд (32,2% ВВП) из-за сокращения экспорта от блокирования морских путей и стремительного роста импорта оружия.