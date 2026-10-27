Минобороны будет реформировать оборонные закупки и усилить контроль за средствами

Министерство обороны провело серию встреч в рамках визита совместной миссии Генерального директората Европейской комиссии по оборонной промышленности и космосу (DG DEFIS) и Европейской службы внешних действий (EEAS) в Украину. Стороны обсудили механизмы верификации и контроля средств Кредита на поддержку Украины (Ukraine Support Loan), сотрудничество в рамках Оборонно-промышленного пакта ЕС и Украины и потребности defense-сектора.

Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны.

Приоритеты финансирования обороны на 2027 год

Заместитель министра обороны по европейской интеграции Сергей Боев представил партнерам потребности Украины в финансировании оборонной сферы на 2027 год и приоритеты направления международной поддержки.

Отдельный упор был сделан на беспилотных системах, роль которых на поле боя постоянно растет. Среди ключевых приоритетов — поддержка производства украинских FPV-дронов, средств middle strike и deep strike.

Интеграция украинского ОПК в ЕС

Заместитель министра обороны Анна Гвоздяр представила потенциал украинского оборонно-промышленного комплекса и очертила производственные приоритеты в рамках Ukraine Support Loan.

Стороны подробно обсудили реализацию Оборонно-промышленного пакта ЕС и Украины, инициативу Drone Deal и создание совместных предприятий.

«Мы активно сотрудничаем с европейскими партнерами и стремимся к конкретным результатам для обеих сторон. Совместное производство — ключ к укреплению обороноспособности Украины сегодня и безопасности Европы в будущем», — подчеркнула Гвоздяр.

Также на встрече речь шла о дальнейшей интеграции украинского ОПК в оборонно-промышленную экосистему ЕС, расширении производственной кооперации и укреплении долгосрочного партнерства.

Минобороны будет менять подходы к оборонным закупкам

Вопрос верификации, подотчетности и подходов к закупкам с делегацией ЕС обсудил заместитель министра обороны Украины Мстислав Баник с участием и.о. директора Агентства оборонных закупок ДОТ Артема Романюкова и команды АОЗ.

Приоритеты Минобороны в этом направлении:

усовершенствование законодательства в сфере оборонных закупок с учетом реалий военного времени и рекомендаций ЕС;

перевод закупок на конкурентные процедуры и последующий вывод торгов на электронные площадки для минимизации человеческого фактора.

«Мы видим, что растет конкуренция, расширяется рынок и существенно экономим средства. Часть торгов уже успешно состоялась, поставки в армию начались. Таким образом, Министерство обороны совместно с АОЗ создает простую систему, с нулевой толерантностью к коррупции и теневым схемам, оставаясь при этом открытыми перед партнерами», — заявил Баник.

Со своей стороны Артем Романюков рассказал о подходах АОЗ к обеспечению прозрачности и подотчетности оборонных закупок, сотрудничеству с антикоррупционными органами, а также о применении риск-ориентированного подхода при проверке контрагентов.

«Для нас важно, чтобы у международных партнеров было доверие к системе оборонных закупок Украины. Именно поэтому мы усиливаем контроль за всеми этапами закупок, вводим соответствующие инструменты и проводим аудиты, чтобы наши партнеры убедились — средства международной поддержки используются эффективно и прозрачно», — отметил Романюков.

Ukraine Support Loan для финансирования оборонных нужд

Ukraine Support Loan — один из ключевых инструментов финансирования оборонных потребностей Украины и развития сотрудничества с европейскими партнерами.

В общем, кредит предусматривает до €90 млрд на поддержку Украины в 2026—2027 годах: почти €60 млрд — на оборону, еще €30 млрд — на бюджетную поддержку.

Украина уже получила около €16 млрд. В настоящее время последний транш на 2,86 млрд евро поступил в середине октября.