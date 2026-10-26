Украинская ИТ-отрасль обеспечивает каждый восьмой доллар от экспорта

Сегодня объем украинского ИТ-рынка оценивается в $7,85 млрд. Отрасль обеспечивает более 800 000 прямых и косвенных рабочих мест. По итогам 2025 года ИТ сформировало 3,2% ВВП Украины, а ИТ-компании уплатили 50,5 млрд налогов.

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

Отмечается, что влияние технологического сектора распространяется на другие отрасли экономики. Каждая 1 гривна, созданная в ИТ, генерирует еще 1,09 грн дополнительной стоимости в смежных секторах. Один ИТ-специалист обеспечивает 2,29 рабочего места в смежных областях, а общий экономический мультипликатор отрасли составляет 3,75.

Каждый 8-й доллар экспорта — от ИТ

Компьютерные услуги занимают первое место в структуре экспорта услуг и составляют 42% его объема. А по объему экспорта товаров и услуг ИТ занимает второе место.

В целом за 8 месяцев 2026 года экспорт ИТ-услуг принес Украине $4,46 млрд. Это 12,5% общего экспорта товаров и услуг, который за этот период составил $35,80 млрд.

Украинские ИТ-услуги пользуются спросом на глобальном рынке. Крупнейшими импортерами компьютерных услуг из Украины в первом полугодии 2026 года стали:

США — $1,234 млрд;

Мальта — $280 млн;

Великобритания — $267 млн;

Кипр — $250 млн;

Швейцария — $124 млн.

Дія. City

Сегодня Дія. City объединяет более 4 700 технологических компаний и более 218 000 ИТ-специалистов. Среди резидентов — украинские и международные компании, в том числе MacPaw, Ajax Systems, SoftServe, Intellias, Nokia, Visa и Rakuten Viber.

За все время работы пространства его резиденты уплатили более 109 млрд грн налогов, из них 43,9 млрд — за первые девять месяцев 2026 года.

Отдельно в пространстве растет и направление defense tech. В Дія. City уже работают около 500 компаний, которые разрабатывают технологии для обороны. Самые крупные defense tech-резиденты за последние 1,5 года привлекли более $200 млн инвестиций на развитие.