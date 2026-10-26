Украинский бизнес все чаще привлекает независимых директоров

Доля независимых директоров в советах организаций, охваченных исследованием Ukraine Corporate Governance Index 2025/2026, составила 56%.

Это рекордная отметка за все семь лет наблюдений в отечественной системе корпоративного управления.

Об этом говорится в ежегодном исследовании, проведенном Ward Howell Ukraine Leadership Institute , мы выбрали основное.

Среди членов советов, назначенных в 2025 году, доля независимых специалистов оказалась еще выше и составила 67%.

«Независимые директора занимают 56% мест в советах организаций, вошедших в наш Индекс. На мой взгляд, это важный показатель развития корпоративного управления в Украине. Независимый директор должен заботиться о долгосрочном развитии компании и ее интересах в целом, а не только о защите позиции мажоритарного акционера. Примечательно, что независимые директора появляются и в частных компаниях, традиционно развивавшихся вокруг учредителей», — отметил управляющий партнер Игорь Кабузенко.

Всего в 2025 году в советы организаций по выборке назначили 221 члена, из которых 148 человек (67%) оказались независимыми директорами. При этом среди новоназначенных независимых специалистов 97 человек (66%) — украинцы, а 51 человек (34%) — иностранцы.

Украинские и иностранные специалисты существенно отличаются по опыту работы в советах

Среди иностранцев более восьми из десяти человек (84%) уже занимали подобные должности раньше. Среди украинских специалистов соответствующий опыт имеют лишь 41%.

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По опыту исполнительного управления показатели практически равны: должности генеральных директоров (CEO) в прошлом занимали 44% украинских и 41% иностранных независимых директоров, назначенных в 2025 году.

В частных компаниях большинство мест в советах остается за представителями акционеров — они совокупно контролируют 55%. Независимым директорам принадлежит треть мест (33%), а остальные занимают исполнительные директора. Несмотря на это, независимые члены уже присутствуют в 74% советов частного бизнеса, хотя независимое большинство имеют только 28% из них.

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Большинство частных компаний (72%) возглавляют наемные руководители. При этом 52% CEO получили должности благодаря внутреннему продвижению, а 20% специалистов привлекли с внешнего рынка. Только 28% компаний остаются под управлением самих учредителей или акционеров.

Государственные предприятия демонстрируют значительно более высокий уровень привлечения независимых специалистов — они занимают 61% мест в советах против 33% в частном секторе. В 11 госпредприятиях особого экономического значения этот показатель достигает 65%. Однако в госсекторе остро стоит вопрос стабильности, ведь средний срок пребывания CEO в должности составляет всего 2,6 года, в то время как в частном бизнесе руководители работают в среднем 9 лет.

Страны

Иностранные специалисты занимают 31% мест в советах (393 места) и представляют 46 стран мира — чаще всего это граждане США, Великобритании и Польши.

43% советов вообще не имеют иностранных членов, в то время как в 27% советов иностранцы составляют большинство. В частном бизнесе без иностранцев работают 46% советов, а среди благотворительных фондов и общественных организаций — 7 из 9.

Гендерное равенство

Ситуация с гендерным балансом остается наиболее критичной, ведь женщины занимают только 22% мест в советах, 15% должностей глав советов и 16% должностей генеральных директоров.

Среди новых независимых директоров, назначенных в 2025 году, доля женщин составила только 16%. Меньше всего женщин зафиксировано в компаниях с листингом на иностранных биржах (13%), причем 7 из 17 таких советов вообще не имеют женщин в своем составе.

Ранее мы писали , с какими странами больше всего сотрудничает украинский бизнес. По итогам 2025 отчетного года налогоплательщики подали 2742 отчета о контролируемых операциях. Это примерно на 2% меньше, чем годом ранее.

В то же время, общая задекларированная сумма таких операций увеличилась на 12% до 3,7 трлн грн. Об этом сообщает Государственная налоговая служба.

Наибольшая часть контролируемых операций приходилась на нерезидентов, зарегистрированных в таких странах: