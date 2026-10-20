Как бизнесу подготовиться к блэкаутам и не потерять онлайн-продажи

Согласно опросу Европейской Бизнес Ассоциации, проведенному 14−19 января 2026 года среди 79 компаний-участниц, 80% респондентов ощущали влияние отключений на работу.

В то же время, 90% имели собственные альтернативные источники энергии или генерацию, но полной энергонезависимости достигли лишь 23%. Это результаты конкретной выборки, однако они показывают: даже подготовленному бизнесу приходится работать с перебоями.

Об этом сообщает wayforpay

Для онлайн-магазина проблема шире, чем электроснабжение офиса. Продажа зависит от доступности сайта, интернета у покупателя, работы платежного сервиса, учета заказов и возможности отправить товар. Если хотя бы одно звено перестает работать, бизнес рискует потерять выручку или получить оплаченный, но не выполненный запрос.

Мнение экспертов

«При длительном отключении бизнеса следует определить минимальный набор операций, который он способен выполнять надежно. Если ресурса команды хватает только на часть процессов, приоритет — сохранить данные заказов, проверить уже произведенные оплаты и сообщить покупателям реальные сроки выполнения. Продолжать привлекать новые заказы без возможности обработать оплаченные — означает накапливать обязательства, отмену и возврат. Поэтому рекламную активность также следует согласовывать с фактической способностью бизнеса совершать покупки», — объясняют эксперты WayForPay.

Что должно работать при любом сценарии

Для небольшого магазина минимально необходимый набор может включать роутер, оптический терминал, ноутбук или смартфон менеджера и доступ к системе заказов. Мощность и емкость резервного питания следует рассчитывать под фактическое потребление устройств и требуемую продолжительность работы.

Отдельного внимания требует связь. По объяснению Минцифры , технология xPON может обеспечивать интернет во время обесточений до 72 часов. Для этого нужно питать собственный роутер и ONU-терминал. Фактическое время автономности сети необходимо уточнять у провайдера: название технологии не гарантирует одинакового результата по каждому адресу.

Практический план подготовки следует оформить так, чтобы каждая проблема имела заранее определенное решение.

Подготовьте дополнительный способ приема оплаты

Если основной сайт временно недоступен, контакт с покупателем можно продолжить в мессенджере. Для этого команде требуется понятный порядок действий: подтвердить наличие товара, согласовать доставку, зафиксировать заказ и отправить счет.

Такой сценарий следует настроить заранее:

проверить доступ ответственных работников к сервису;

подготовить шаблоны сообщений с названием товара, суммой и условиями доставки;

определить, где будут фиксироваться заказы из мессенджеров;

договориться, кто проверяет оплату и передает заказ на отправку.

Платежная ссылка уменьшает зависимость от основного сайта, но для онлайн-оплаты все равно нужны интернет и доступность платежной инфраструктуры. Поэтому его следует рассматривать как резервный путь покупки, а не способ платить без связи.

Сократите количество действий до завершения покупки

Когда соединение нестабильное, лишние переходы и повторный ввод данных затрудняют оформление заказа.

Исследование Visa , обнародованное в феврале 2026 года, показало: 73% опрошенных не завершали покупки из-за технических сбоев, забытого пароля или недостаточного доверия к магазину. Для 43% неудобством был повторный ввод карточных данных. Опрос охватил 679 активных онлайн-покупателей 18−55 лет в Киеве и Харькове. Эти цифры характеризуют общие барьеры оплаты, а не потери непосредственно из-за блэкаутов.

Один из самых неприятных сценариев — покупатель оплатил заказ, но из-за обрыва соединения не увидел подтверждения. Или платеж совершился, однако система магазина не успела обновить его статус.

Поэтому отсутствие страницы «Благодарим за покупку» не следует автоматически трактовать как неудачную оплату. Сначала нужно проверить транзакцию.

Согласуйте обещания покупателям с возможностями команды

Прием оплаты может продолжаться, даже если склад временно не работает. Однако покупатель должен знать о возможной задержке до оформления заказа.

Заранее подготовьте сообщения для сайта, мессенджеров и писем: когда команда отвечает, в какие сроки комплектует покупки и когда сообщит об изменениях. Вместо общего «возможны задержки» лучше назвать реальный срок или время следующего уточнения.

Проверьте план до следующего отключения