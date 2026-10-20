Украина и Турция начали свободную торговлю: какие новые возможности с октября

С 1 октября 2026 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.
Что предусматривается
Отмена или снижение пошлин на значительную часть украинской продукции, в частности сельскохозяйственной и переработанной, пишет ukragroconsult.
Турция отменяет ввозные пошлины для 10 337 товарных позиций, охватывающих около 95% номенклатуры украинского экспорта. При этом соглашение предусматривает асимметричный график либерализации торговли: для украинских товаров преференции начали действовать с 1 октября 2026, тогда как для турецкой продукции в Украине они заработают только с 1 января 2027 года.
Украинские экспортеры получили трехмесячное преимущество для выхода на турецкий рынок по новым условиям.
Для аграрного сектора наибольшее значение имеет открытие беспошлинного доступа в Турцию для ряда зерновых, масличных и продуктов их переработки.
Нулевые ставки ввозной пошлины без количественных ограничений предусмотрены, в частности, для соевых бобов, рапса, гороха, нута, чечевицы, фасоли, шрота, жмыха, отрубей и кормовых концентратов. Также преференции распространяются на маргарин, крахмал, глютены, кондитерские изделия и другую переработанную продукцию. Это особенно важно, учитывая высокий уровень тарифной защиты турецкого аграрного рынка, где ставки ввозной пошлины на отдельные товары могут составлять 30−225%. Новые условия создают возможности увеличения экспорта украинской продукции с добавленной стоимостью.
Для других категорий аграрной продукции предусмотрена частичная либерализация торговли. В частности, для 1348 товарных позиций установлены беспошлинные или льготные тарифные квоты, а также возможность снижения базовых ставок пошлины на 20−50%.
Такие условия распространяются на пшеничную муку, сливочное масло, сыры, сухое молоко, говядину, мясо птицы, яйца, мед, сахар, томатную пасту и соки.
Отдельно соглашение предусматривает беспошлинную тарифную квоту на экспорт из Украины в Турцию 50 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Квота будет распределяться по принципу «кто первый обратился», тогда как для поставок сверх установленного объема будет сохраняться стандартная украинская вывозная пошлина в размере 10%.
Дополнительные возможности для украинских переработчиков
Открывает применение правил происхождения товаров системы Пан-Евро-Мед (PEM). Они позволяют использовать турецкое сырье в производстве готовой продукции в Украине с последующим экспортом в ЕС на беспошлинных условиях при соблюдении соответствующих правил происхождения и надлежащего документального подтверждения, в частности сертификатом EUR.1.
Это может стимулировать развитие перерабатывающих предприятий, расширение производства кормов, пищевых продуктов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, новые торговые условия должны усилить конкурентоспособность украинских производителей и способствовать увеличению валютных поступлений от экспорта.
Турция остается одним из важнейших рынков сбыта украинской агропродукции. По данным Государственной таможенной службы, в 2025 году двусторонняя торговля аграрными товарами достигла $2,8 млрд, а положительное сальдо Украины составило $1,6 млрд. Украинский экспорт агропродукции в Турцию достиг 7,9 млн тонн на сумму свыше $2,2 млрд, обеспечив 9,8% общего аграрного экспорта страны.
По этому показателю Турция заняла первое место среди импортеров украинской сельскохозяйственной продукции. Введение новых тарифных преференций может дополнительно укрепить позиции Украины на турецком рынке, в первую очередь в сегментах масличных культур, зернобобовых и продукции глубокой переработки.