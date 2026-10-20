Украина и Турция начали свободную торговлю: какие новые возможности с октября

С 1 октября 2026 года вступило в силу Соглашение о свободной торговле между Украиной и Турцией.

Что предусматривается

Отмена или снижение пошлин на значительную часть украинской продукции, в частности сельскохозяйственной и переработанной, пишет ukragroconsult

Турция отменяет ввозные пошлины для 10 337 товарных позиций, охватывающих около 95% номенклатуры украинского экспорта. При этом соглашение предусматривает асимметричный график либерализации торговли: для украинских товаров преференции начали действовать с 1 октября 2026, тогда как для турецкой продукции в Украине они заработают только с 1 января 2027 года.

Читайте также Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины

Украинские экспортеры получили трехмесячное преимущество для выхода на турецкий рынок по новым условиям.

Для аграрного сектора наибольшее значение имеет открытие беспошлинного доступа в Турцию для ряда зерновых, масличных и продуктов их переработки.

Нулевые ставки ввозной пошлины без количественных ограничений предусмотрены, в частности, для соевых бобов, рапса, гороха, нута, чечевицы, фасоли, шрота, жмыха, отрубей и кормовых концентратов. Также преференции распространяются на маргарин, крахмал, глютены, кондитерские изделия и другую переработанную продукцию. Это особенно важно, учитывая высокий уровень тарифной защиты турецкого аграрного рынка, где ставки ввозной пошлины на отдельные товары могут составлять 30−225%. Новые условия создают возможности увеличения экспорта украинской продукции с добавленной стоимостью.

Читайте также Аграрии привлекли почти 52 млрд грн доступных кредитов

Для других категорий аграрной продукции предусмотрена частичная либерализация торговли. В частности, для 1348 товарных позиций установлены беспошлинные или льготные тарифные квоты, а также возможность снижения базовых ставок пошлины на 20−50%.

Такие условия распространяются на пшеничную муку, сливочное масло, сыры, сухое молоко, говядину, мясо птицы, яйца, мед, сахар, томатную пасту и соки.

Отдельно соглашение предусматривает беспошлинную тарифную квоту на экспорт из Украины в Турцию 50 тыс. тонн семян подсолнечника в год. Квота будет распределяться по принципу «кто первый обратился», тогда как для поставок сверх установленного объема будет сохраняться стандартная украинская вывозная пошлина в размере 10%.

Дополнительные возможности для украинских переработчиков

Открывает применение правил происхождения товаров системы Пан-Евро-Мед (PEM). Они позволяют использовать турецкое сырье в производстве готовой продукции в Украине с последующим экспортом в ЕС на беспошлинных условиях при соблюдении соответствующих правил происхождения и надлежащего документального подтверждения, в частности сертификатом EUR.1.

Это может стимулировать развитие перерабатывающих предприятий, расширение производства кормов, пищевых продуктов и другой продукции с высокой добавленной стоимостью. По оценке Министерства аграрной политики и продовольствия, новые торговые условия должны усилить конкурентоспособность украинских производителей и способствовать увеличению валютных поступлений от экспорта.

Турция остается одним из важнейших рынков сбыта украинской агропродукции. По данным Государственной таможенной службы, в 2025 году двусторонняя торговля аграрными товарами достигла $2,8 млрд, а положительное сальдо Украины составило $1,6 млрд. Украинский экспорт агропродукции в Турцию достиг 7,9 млн тонн на сумму свыше $2,2 млрд, обеспечив 9,8% общего аграрного экспорта страны.