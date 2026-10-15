0 800 307 555
ру
0 800 307 555
Место для вашей рекламы

Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины

Аграрный рынок
277
Добавьте Finance.ua в избранные источники Google
Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины
Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины
В результате блокады российскими оккупантами черноморских портов Украина уже более трех недель экспортирует всего 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции.
Читайте также
Пока в приоритете — продукция с большей добавленной стоимостью, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.
«За 13 дней октября темп экспорта остается аналогичным — он уже сформирован где-то с конца сентября и с тех пор не меняется. Удается экспортировать 50% от потребности. Зерновых меньше — 38% от потребности. Растительное масло — 68% от потребности», — указал министр.
Читайте также
По его словам, приоритет при экспорте предоставляется, в частности, подсолнечному маслу.
«Минагрополитики поддерживает необходимость предоставления приоритетности продукции с большей добавленной стоимостью. На сегодняшний день есть способность экспортировать до 50% от привычных объемов. Эта способность не увеличивается — мы ее достигли в 20-х числах сентября. Соответственно в таких условиях следует применять меры, позволяющие увеличивать долю продукции с большей добавленной стоимостью. В конечном итоге это принесет больше средств для сектора в целом», — считает Высоцкий.
По материалам:
УНІАН
Место для вашей рекламы
Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.
Поделиться новостью
Также по теме
Подпишитесь на нас
Также по теме
Рассчитывайте на
0 800 307 555звонки бесплатны
multi app
О насРедакцияРедакционная политикаПолитика ИИЭкспертыРекламаСпецпроектыПравила пользованияКонфиденциальностьКонтакты
© 2000–2026 Общество с ограниченной ответственностью «Файненс.юа», свидетельство на знак для товаров и услуг № 37423 от 16.02.2004, ЕДРПОУ 22929966. Адрес: ул. Николая Гринченко, 4В, Киев, Украина. График работы: Пн–Пт 9:00–18:00.
ООО «Файненс.юа» – независимый финансовый портал. Материалы с пометками «Р», «Партнёрская», «Промо», «Акция», «Мнение», «Спецпроект», «Партнёрский проект» – это реклама в понимании Закона Украины «О рекламе». За содержание рекламы ответственность несёт рекламодатель. Информация на данной странице не является рекламой банковских услуг. Проверенную банком информацию о продуктах и услугах можно посмотреть на официальном сайте соответствующего банка. Использование материалов и данных с сайта разрешено только с гиперссылкой https://finance.ua.
Мы не взимаем плату за услуги подбора и сравнения финансовых предложений в каталогах и не предоставляем услуги кредитования, размещения депозитов и страхования. Ваши личные данные на сайте защищены шифрованием AES-256.
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Payment systems