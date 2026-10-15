Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины

Пока в приоритете — продукция с большей добавленной стоимостью, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.
«За 13 дней октября темп экспорта остается аналогичным — он уже сформирован где-то с конца сентября и с тех пор не меняется. Удается экспортировать 50% от потребности. Зерновых меньше — 38% от потребности. Растительное масло — 68% от потребности», — указал министр.
По его словам, приоритет при экспорте предоставляется, в частности, подсолнечному маслу.
«Минагрополитики поддерживает необходимость предоставления приоритетности продукции с большей добавленной стоимостью. На сегодняшний день есть способность экспортировать до 50% от привычных объемов. Эта способность не увеличивается — мы ее достигли в 20-х числах сентября. Соответственно в таких условиях следует применять меры, позволяющие увеличивать долю продукции с большей добавленной стоимостью. В конечном итоге это принесет больше средств для сектора в целом», — считает Высоцкий.