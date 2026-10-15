Зерно теряет приоритет в аграрном экспорте Украины

В результате блокады российскими оккупантами черноморских портов Украина уже более трех недель экспортирует всего 50% от необходимых объемов сельскохозяйственной продукции.

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Пока в приоритете — продукция с большей добавленной стоимостью, сообщил министр аграрной политики Тарас Высоцкий во время общения с журналистами.

«За 13 дней октября темп экспорта остается аналогичным — он уже сформирован где-то с конца сентября и с тех пор не меняется. Удается экспортировать 50% от потребности. Зерновых меньше — 38% от потребности. Растительное масло — 68% от потребности», — указал министр.

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По его словам, приоритет при экспорте предоставляется, в частности, подсолнечному маслу.