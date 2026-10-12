Экспортные железнодорожные перевозки зерна в сентябре выросли более чем на 20%

За первые 9 месяцев 2026 года АО «Укрзализныця» транспортировало 22 млн 155,1 тыс. тонн зерновых грузов. Это на 5,4% (или на 1 млн 144,3 тыс. тонн) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.

Об этом пишет RAIL.insider

Общий объем экспортных перевозок агропродукции за 9 месяцев 2026 года составил 18 млн 871,1 тыс. тонн, что на 1,3% (+234,2 тыс. тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.

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За сентябрь 2026 года по железной дороге перевезено 1 млн 421,8 тыс. тонн зерна. Это на 9,8% (+127,4 тыс. тонн) больше по сравнению с августом текущего года, однако уступило сентябрь 2025 года на 35,8%. Среднесуточная нагрузка в сентябре составила 47,0 тыс. тонн (+20% к августу).

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На экспорт в сентябре отправлено 814,4 тыс. тонн зерновых (+21,2% к августу 2026 г.). С учетом перевозок на внутренний код станции Измаил общий экспортный поток составил 877,7 тыс. тонн.

Основным направлением экспорта в сентябре стали сухопутные пограничные переходы, куда направили 694,1 тыс. тонн зерна (+37,8% к августу), что составляет 85% общего железнодорожного экспорта.