Экспортные железнодорожные перевозки зерна в сентябре выросли более чем на 20%

За первые 9 месяцев 2026 года АО «Укрзализныця» транспортировало 22 млн 155,1 тыс. тонн зерновых грузов. Это на 5,4% (или на 1 млн 144,3 тыс. тонн) превышает показатель аналогичного периода прошлого года.
Об этом пишет RAIL.insider.
Общий объем экспортных перевозок агропродукции за 9 месяцев 2026 года составил 18 млн 871,1 тыс. тонн, что на 1,3% (+234,2 тыс. тонн) больше по сравнению с аналогичным периодом 2025 года.
За сентябрь 2026 года по железной дороге перевезено 1 млн 421,8 тыс. тонн зерна. Это на 9,8% (+127,4 тыс. тонн) больше по сравнению с августом текущего года, однако уступило сентябрь 2025 года на 35,8%. Среднесуточная нагрузка в сентябре составила 47,0 тыс. тонн (+20% к августу).
На экспорт в сентябре отправлено 814,4 тыс. тонн зерновых (+21,2% к августу 2026 г.). С учетом перевозок на внутренний код станции Измаил общий экспортный поток составил 877,7 тыс. тонн.
Основным направлением экспорта в сентябре стали сухопутные пограничные переходы, куда направили 694,1 тыс. тонн зерна (+37,8% к августу), что составляет 85% общего железнодорожного экспорта.
Объемы перевозок в дунайские порты составили 149,9 тыс. тонн (доля — 17%; -44% к августу) из-за временных ограничений движения через мост в Белгород-Днестровском. Перевозки в порты Большой Одессы составили 33,7 тыс. тонн (доля — 4,1%).