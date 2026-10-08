В Украине заканчиваются квоты на экспорт сахара и меда в ЕС

По состоянию на 1 октября 2026 года существенно изменилась ситуация с лицензионными квотами на продукцию птицеводства и яйца. С начала четвертого квартала открылся последний квартальный объем квот на 2026 год, который по основным позициям почти полностью распределили между заявителями.

Больше всего в сентябре возросло распределение квот на молочные товары.

В частности, по обезжиренному молоку и сливкам в порошке в новом этапе распределили еще 2,23 тыс. тонн. Общий объем использованной квоты достиг 10,8 тыс. тонн или 70,2% годового лимита. За молоком и сгущенкой дополнительно распределили 0,81 тыс. тонн. Совокупный показатель составил 4,86 ​​тыс. тонн, или 32,4% годовой квоты.

За сливочным маслом и другими молочными жирами существенных изменений не произошло — использовано около 1,12 тыс. тонн или 16,1% годового объема.