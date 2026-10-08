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В Украине заканчиваются квоты на экспорт сахара и меда в ЕС

Аграрный рынок
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В Украине заканчиваются квоты на экспорт сахара и меда в ЕС
В Украине заканчиваются квоты на экспорт сахара и меда в ЕС
По состоянию на 1 октября 2026 года существенно изменилась ситуация с лицензионными квотами на продукцию птицеводства и яйца. С начала четвертого квартала открылся последний квартальный объем квот на 2026 год, который по основным позициям почти полностью распределили между заявителями.
Больше всего в сентябре возросло распределение квот на молочные товары.
В частности, по обезжиренному молоку и сливкам в порошке в новом этапе распределили еще 2,23 тыс. тонн. Общий объем использованной квоты достиг 10,8 тыс. тонн или 70,2% годового лимита. За молоком и сгущенкой дополнительно распределили 0,81 тыс. тонн. Совокупный показатель составил 4,86 ​​тыс. тонн, или 32,4% годовой квоты.
За сливочным маслом и другими молочными жирами существенных изменений не произошло — использовано около 1,12 тыс. тонн или 16,1% годового объема.
После активного сентябрьского распределения квоты на ячмень в октябре новых заявок не поступало. В общей сложности распределено 122,73 тыс. тонн, что составляет 27,3% годовой квоты.
По материалам:
agronews
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