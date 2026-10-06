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Аграрии привлекли почти 52 млрд грн доступных кредитов

Кредит&Депозит
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Аграрии привлекли почти 52 млрд грн доступных кредитов
Аграрии привлекли почти 52 млрд грн доступных кредитов
Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» остается главным финансовым инструментом поддержки аграрного сектора Украины в 2026 году.
На сегодняшний день 7 551 агропредприятие привлекло 51,92 млрд грн по этой государственной программе. Это показывает высокую эффективность льготного финансирования и эффективность программы в непростых макроэкономических условиях.
Активнее всего программой «5−7-9%» воспользовались в таких регионах:
  • Одесская область — 7,23 млрд грн привлекли для 934 агропредприятий.
  • Киевская область — 4,9 млрд. грн. для 622 агропредприятий.
  • Винницкая область — 4,85 млрд. грн. для 835 агропредприятий.
  • Кировоградская область — 4,80 млрд. грн. для 897 агропредприятий.
  • Харьковская область — 3,62 млрд. грн. для 452 агропредприятий.
Итого с начала года 13 104 агропредприятия привлекли более 121,46 млрд грн кредитных ресурсов по всем программам финансирования.
В 2025 году 15 574 агрохозяйства получили 131,47 млрд гривен банковских кредитов на развитие. По государственной программе «Доступные кредиты 5−7-9%» было профинансировано 7978 хозяйств на сумму 53,76 млрд грн.
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Программа «Доступные кредиты 5−7-9%» направлена ​​на стимулирование микро-, малого и среднего бизнеса через удешевление кредитных ресурсов за счет государственных компенсаций или государственных гарантий. Аграрии могут получить кредит в размере до 90 млн. грн. Кредитование предоставляется по процентным ставкам согласно условиям программы и действующим кредитным договорам.
Ранее мы писали, сколько зарабатывает агробизнес в Украине. Несмотря на полномасштабную войну, украинский агробизнес продолжает расширяться: за январь-август 2026 года зарегистрировали 853 новые агрокомпании, тогда как 262 прекратили работу. В настоящее время в Украине работает 82 954 компании агросектора. Таким образом, на каждую закрытую агрокомпанию в 2026 году приходится более трех новых.
По материалам:
Finance.ua
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