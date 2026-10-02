Из-за ограничения работы портов Украина недоэкспортирует 30 млн тонн агропродукции

В сентябре удалось экспортировать 2,4 млн тонн, или 46% того, что должно было быть экспортировано

Из-за ограничений в работе глубоководных черноморских портов Украина может экспортировать лишь около половины агропродукции, производимой и ориентированной на внешние рынки. По состоянию на конец сентября — начало октября экспорт составляет до 50% от потенциального объема.

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий журналистам в пятницу, передает «Интерфакс-Украина».

Украина может недоэкспортировать 30 млн тонн

«Без имеющихся глубоководных черноморских портов мы можем экспортировать около половины нашей продукции, которую вырастили и которая экспортно ориентирована. Когда мы говорим о последствиях — это невозможность экспортировать в текущем маркетинговом году около 30 млн тонн сельскохозяйственной продукции стоимостью около $30 млрд», — отметил он.

Экспорт агропродукции в сентябре

Министр уточнил, что в сентябре удалось экспортировать 2,4 млн тонн, или 46% того, что должно было быть экспортировано, из них зерновые — 1,4 млн тонн, или 38%, масличные — 444 тысячи тонн, или 83%, растительное масло — 311 тыс. тонн, или 64%, шроты — 280 тыс. тонн, или 46% потенциально необходимого экспорта.

«Эти 46% фактически с 20 сентября не менялись. То есть мы достигаем того, что прогнозировали: что 45−50% - это объективный максимум в пределах текущих путей», — подытожил Высоцкий.

По его словам, по железной дороге было экспортировано 41% или 993 тыс. тонн, что соответствует прогнозам, по Дунаю — 54% или 1,3 млн тонн, автомобильный транспорт — 5% или 120 тыс. тонн.