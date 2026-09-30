Украина пока не видит признаков того, что в ближайшие месяцы в Черном море удастся добиться прекращения огня, необходимого для полноценного возобновления работы «зернового коридора».

Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью Bloomberg

Что об этом известно

По его словам, Украина должна быть готова к тому, что критическая ситуация с экспортом через Черное море может сохраняться еще несколько месяцев.

«К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критичной, как и сейчас», — сказал Высоцкий.

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Министр отметил, что страны, способствующие переговорному процессу, проинформировали Украину об отклонении россией предложений партнеров Киева. По его словам, разные варианты договоренностей уже обсуждались, однако результата достичь не удалось.

На фоне проблем с морской логистикой Украина обратилась в Европейский Союз за поддержкой аграрного сектора.

Высоцкий сообщил, что Еврокомиссия отклонила запрос Украины на 220 млн евро для поддержки фермеров и обеспечения их ликвидности. В то же время Украина должна получить $250 млн по низкой процентной ставке от Всемирного банка.