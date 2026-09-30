Восстановление зернового коридора в ближайшие месяцы маловероятно — Висоцкий
Украина пока не видит признаков того, что в ближайшие месяцы в Черном море удастся добиться прекращения огня, необходимого для полноценного возобновления работы «зернового коридора».
Об этом заявил министр аграрной политики и продовольствия Тарас Высоцкий в интервью Bloomberg.
Что об этом известно
По его словам, Украина должна быть готова к тому, что критическая ситуация с экспортом через Черное море может сохраняться еще несколько месяцев.
«К сожалению, трудно представить себе какие-либо возможные решения по этому вопросу в ближайшие месяцы. Мы должны быть готовы к тому, что ситуация останется такой же критичной, как и сейчас», — сказал Высоцкий.
Министр отметил, что страны, способствующие переговорному процессу, проинформировали Украину об отклонении россией предложений партнеров Киева. По его словам, разные варианты договоренностей уже обсуждались, однако результата достичь не удалось.
На фоне проблем с морской логистикой Украина обратилась в Европейский Союз за поддержкой аграрного сектора.
Высоцкий сообщил, что Еврокомиссия отклонила запрос Украины на 220 млн евро для поддержки фермеров и обеспечения их ликвидности. В то же время Украина должна получить $250 млн по низкой процентной ставке от Всемирного банка.
Ранее мы сообщали, что постоянные атаки российских ракет и дронов по логистике портов большой Одессы и дунайских портов, железным дорогам, хабам, крупным торговым складам оказывают разрушительное влияние на экономику страны. В статье Finance.ua разобрался, как будет расти стоимость перевозок. Мы также проанализировали потенциальные последствия для экспортеров, рост цен на конечную продукцию для потребителей и дефицит (продукты, лекарства, бытовая химия).
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