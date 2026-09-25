Турция активизировала переговоры по зерновому коридору

Турция активизировала дипломатические усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море. Этот вопрос уже обсудили с Украиной и, по словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, Киев положительно отреагировал на инициативу.
Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, пишет TRT Haber.
Турция хочет восстановить безопасность судоходства
«Черное море не является фронтом этой войны и никогда не должно им стать», — заявил турецкий лидер.
Эрдоган отметил, что во время переговоров со сторонами Турция отмечает необходимость восстановления безопасности судоходства. По его словам, это должно обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить распространение войны.
Турция четко заявила, что не принимает атак на торговые суда в Черном море, кто бы их ни совершал, и ждет от сторон ответственного поведения.
«Мы снова активизировали усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги», — отметил глава Турции.
По его словам, он еще раз обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «ответ, который я получил от него, был положительным».
Напомним, ранее Finance.ua рассказывал, что Украина и ЕС договорились о совместных шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать россия.
Также мы писали, что взаимные атаки россии и Украины — обоих крупных экспортеров зерна — на порты и суда нарушили экспортные поставки. Аналитики опасаются, что если перебои будут продолжаться, мир может столкнуться с новым зерновым кризисом.