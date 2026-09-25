Турция активизировала переговоры по зерновому коридору

Турция активизировала дипломатические усилия по восстановлению зернового коридора в Черном море. Этот вопрос уже обсудили с Украиной и, по словам президента Турции Реджепа Таипа Эрдогана, Киев положительно отреагировал на инициативу.

Об этом сообщил президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган на брифинге для журналистов в Нью-Йорке, пишет TRT Haber.

Турция хочет восстановить безопасность судоходства

«Черное море не является фронтом этой войны и никогда не должно им стать», — заявил турецкий лидер.

Эрдоган отметил, что во время переговоров со сторонами Турция отмечает необходимость восстановления безопасности судоходства. По его словам, это должно обеспечить продовольственную безопасность и предотвратить распространение войны.

Турция четко заявила, что не принимает атак на торговые суда в Черном море, кто бы их ни совершал, и ждет от сторон ответственного поведения.

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«Мы снова активизировали усилия по восстановлению зернового коридора. Для этого мы также ускоряем наши дипломатические шаги», — отметил глава Турции.

По его словам, он еще раз обсудил этот вопрос с президентом Украины Владимиром Зеленским, и «ответ, который я получил от него, был положительным».

Напомним, ранее Finance.ua рассказывал , что Украина и ЕС договорились о совместных шагах по защите зернового коридора в Черном море, который пытается сорвать россия.