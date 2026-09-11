Как владельцу забрать землю из аренды и расторгнуть договор Сегодня 21:03 — Аграрный рынок Земельные паи

Расторгнуть договор аренды земли не всегда можно просто по желанию владельца. Порядок действий зависит от условий самого договора, оснований его прекращения и того, готов ли арендатор согласиться на расторжение. Юристы советуют сначала проверить документы и зафиксировать все обстоятельства, которые могут иметь значение при споре.

Со ссылкой на юридически землеустроительную компанию «Земельный фонд Украины» рассказываем детали.

Сначала проверьте договор

По словам специалистов, прежде всего владельцу следует внимательно ознакомиться с договором аренды земли. В ней могут быть прописаны дополнительные условия, основания и конкретный порядок прекращения или досрочного расторжения договора.

Особое внимание юристы советуют обратить на раздел о расторжении. Там могут быть определены основания, порядок действий, сроки уведомления другой стороны и возможные последствия для арендодателя и арендатора.

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Также необходимо проверить, не завершился ли срок действия договора. В некоторых случаях после его окончания он может быть восстановлен, в частности, с учетом особенностей законодательства, действующего во время военного положения.

Отдельно следует проанализировать исполнение обязанностей обеими сторонами. Если арендатор нарушал условия договора, такие нарушения в определенных обстоятельствах могут стать основанием для досрочного расторжения.

Соберите документы и попробуйте договориться

Юристы советуют хранить все документы, касающиеся договора и его прекращения. Это сам договор, переписка с арендатором, сообщения, документы о возможных нарушениях, почтовые квитанции и подтверждение отправки или получения документов.

Если возник спор, важны также процессуальные документы и другие доказательства.

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Перед обращением в суд специалисты советуют попытаться решить этот вопрос путем переговоров.

Владельцу следует уведомить арендатора о причинах, по которым он хочет прекратить договорные отношения, и предложить расторгнуть договор по взаимному согласию. Желательно сделать это в письменном виде.

Если договором предусмотрено обязательное письменное уведомление о намерении его расторгнуть, необходимо соблюсти определенные в нем сроки и способ направления. Например, сообщение можно отправить заказным письмом с уведомлением о вручении, если такой способ отвечает условиям договора.

В документе следует четко указать причины расторжения и сослаться на соответствующие положения договора или законодательства. Копию сообщения и подтверждение его отправки или вручения необходимо сохранить.

Если арендатор нарушает условия

Если договориться не удалось, а основанием для расторжения является нарушение договора арендатором, необходимо подтвердить такие обстоятельства.

По словам юристов, доказательствами могут быть документы, фотографии, видеозаписи, банковские выписки, акты, переписка, свидетельские показания и другие материалы — в зависимости от конкретной ситуации.

Например, доказательства могут подтверждать неуплату арендной платы, ненадлежащее использование земельного участка или ухудшение его состояния.

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В сложных случаях специалисты советуют обратиться к юристу, специализирующемуся на земельном праве. Он может проверить договор, оценить наличие законных оснований расторжения и правильность соблюдения процедуры.

Также юрист может помочь подготовить сообщения и другие документы, а при необходимости исковое заявление и представлять интересы владельца во время переговоров или в суде.

Если договориться не удалось

Если арендатор не соглашается на добровольное расторжение договора, но предусмотренные договором или законом основания этого, спор может быть решен в порядке.

Юристы обращают внимание, что судебный процесс может потребовать дополнительного времени и расходов. Для обращения в суд необходимо подготовить исковое заявление о расторжении договора аренды земли в соответствии с требованиями процессуального законодательства.