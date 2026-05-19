Спрос на землю превосходит ее предложение — эксперты Сегодня 16:33 — Личные финансы

Спрос на землю превосходит ее предложение — эксперты

В настоящее время в Украине земля — один из самых стабильных активов во время войны. Поэтому, собственно, инвесторы все чаще смотрят именно в ее сторону.

О ее особенностях, спросе и привлекательности во время ежегодной конференции Invest Talk Summit рассказали соучредитель «Первого земельного инвестиционного фонда» сервиса земельных инвестиций Zeminvest и маркета земли Доброзем — Александр Черный и эксперт по земельным инвестициям, инвестор Фонда Грунтовно и ZemliaUA — Сергей Крамаренко.

Спикеры, прежде всего, подчеркнули: даже во время полномасштабной войны земля не только сохраняет свою стоимость, но и дорожает.

«Земля показала себя как один из самых перспективных активов во время войны», — отметил Александр Черный.

Кстати, соучредитель «Первого земельного инвестиционного фонда» сервиса земельных инвестиций Zeminvest подчеркнул, что сейчас стоимость земли растет быстрее стоимости аренды. Как отметил Черный, желающих купить землю все еще больше, чем желающих ее продать. По его словам, сейчас эта тенденция сохраняется.

С ним согласился его коллега — Сергей Крамаренко.

«Земля — один из самых привлекательных активов на сегодняшний день, она имеет сформированный рынок, который достаточно большой, ведь речь идет о миллиардах или даже десятках миллиардов ежегодного оборота».

Крамаренко также подчеркнул, что земля имеет очень высокую ликвидность и значительно лучше защищена по сравнению с другими инвестиционными продуктами, даже несмотря на войну. Также инвестор Фонда Грунтовно и ZemliaUA подчеркнул тот факт, что у этого актива очень понятная доходность с валютной привязкой и с огромным потенциалом для его роста.

Отдельно Крамаренко обратил внимание на важность диверсификации земли. Он подчеркнул, что желательно иметь активы в нескольких областях, чтобы в случае непредвиденных ситуаций фонд и инвестор понесли минимальные потери. Эксперт привел пример: человек, владевший землями только в Сумской области, из-за полномасштабного вторжения понес значительные финансовые потери.

Если говорить о фондах, то, как отметил Крамаренко, их главные плюсы — диверсификация, возможность выхода из актива быстрее и небольшими суммами. Он добавил, что фонд — пассивная история для инвестора. То есть когда управляющий компании делает за него конкретные функции с определенным земельным участком.

В заключение спикеры предоставили свои прогнозы относительно того, насколько может вырасти земля в центральной Украине в течение следующих трех лет. Так, Александр Черный считает, что за это время она будет стоить в том регионе около 6 тыс. долларов за 1 га.

Что касается прогноза цены за три года, то цифра Черного почти совпала с тем, что сказал Сергей Крамаренко. В частности, он считает, что стоимость земли в центральной Украине в 2029 году составит 6500 долларов.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.