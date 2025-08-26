Сколько можно заработать на инвестициях в землю — ответ эксперта Сегодня 17:02 — Личные финансы

С каждым годом инвестирование в землю набирает все больше популярности. Особенно эта тенденция значительно улучшилась, когда этот рынок начал активно восстанавливаться после начала полномасштабного вторжения. А какая же ситуация с этим сейчас и чего ждать в будущем? На эти и другие вопросы во время онлайн-конференции InvestFest ответил соучредитель Zeminvest, Dobrozem и Первый земельный инвестиционный фонд — Александр Черный.

В частности, первое, с чего начал во время своего выступления Черный, это то, что в пользу земли и инвестирования в нее говорят четыре фактора: наличие 6 кв. км площади пахотной земли, 4 кв. км площади черноземов, 19% с/х угодий Европы находятся в Украине, а также то, что 27% пашни Европы находятся в Украине.

Как отметил соучредитель Zeminvest, земля как инвестиционный инструмент состоит из двух основных компонентов: капитализация + пассивный доход. По словам Черного, капитализация — основное измерение инвестиционной привлекательности, потому что земля с момента открытия находится в нижнем ценовом диапазоне.

Если речь идет об открытии рынка земли (2021, — Ред.), то здесь эксперт отметил, что рост цены с этого момента в течение следующих 8−10 лет поднимется на 6−10 тыс. долларов. Кстати, относительно среднего показателя заработка на земле, Черный привел цифру именно в 10 лет.

Чтобы понять, о чем идет речь, спикер привел пример, как именно растут цены на землю в странах Европы.

В общем, если продолжать об открытии рынка земли в Украине, то Черный выделил четыре особенности:

Успешный сформированный аграрный рынок;

Сформированная аграрная инфраструктура;

Высокая конкуренция со стороны арендаторов за аренду земельных участков;

Негативное восприятие агросообществом факта открытия рынка.

Отдельно Черный остановился на восстановлении рынка сельскохозяйственной земли, который замер после начала полномасштабного вторжения, но начал постепенно оживать осенью 2022 года.

Специалист выделил три причины, способствовавшие восстановлению рынка и дальнейшему росту цены:

Весомая роль агросектора в структуре военной экономики; Особенности земли с/х предназначения как актива для инвестиции; Уменьшение инвестиционных инструментов в Украине.

А что же с ценой на землю, начиная с момента ее запуска в 2021 году? Здесь для инвесторов ситуация складывается весьма неплохо.

По словам Черного, на сегодняшний день земля все же является одним из самых привлекательных активов в Украине. Яркое подтверждение тому — данные Министерства юстиции, которые говорят о том, что количество сделок купли-продажи земель с/х назначения возросло. В 2024 году украинцы покупали землю в 1,5 раза чаще, чем жилье.

А что с ситуацией на рынке земли сегодня и каковы прогнозы на будущее? Черный выделил четыре фактора и четыре последствия, которые играют ключевые роли в формировании этого инструмента инвестирования:

Что касается прогнозов на 2025 год, то соучредитель Zeminvest отметил, что возможен резкий рост спроса за счет трансформации «отложенного спроса», рост цены и соответственно снижение процентов пассивного дохода, усиление давления спроса на предложение, а также рост арендной платы. Что касается последнего, то Черный делает прогноз роста в два раза в течение 7−10 лет.

Напоследок эксперт привел два фактора, которые могут иметь место при внедрении нормативных изменений. Первый — допуск к рынку с/х земли иностранцев. В этом случае Черный опирается на принятие недавнего законопроекта о множественном гражданстве. Второй — активный рынок кредитования юридических и физических лиц для приобретения с/х земли банковских учреждений. Здесь эксперт отметил, что банки в последнее время к этому стали относиться более лояльно, так как видят, что земля — весьма привлекательный актив для инвестирования. И, возможно, тенденция на кредиты для покупки с/х земли будет только улучшаться.

