Сколько стоит гектар земли в Украине: аналитика по регионам 2025 — Finance.ua

Сколько стоит гектар земли в Украине: аналитика по регионам 2025 Сегодня 11:02 — Недвижимость

Сколько стоит гектар земли в Украине: аналитика по регионам 2025

С тех пор как в июле 2021 года в Украине открылся рынок земли, уже заключено более 330 тыс. сделок купли-продажи земельных участков. В общей сложности продали более 636 тыс. га на 30,4 млрд грн. А средняя стоимость одного гектара выросла на 60% - до 60,7 тыс. грн за гектар по состоянию на июнь 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные Опендатабота

Что происходило на рынке земли

Аналитики фиксируют, что первые месяцы после открытия рынка были достаточно активными. Так, в июле 2021 года заключили свыше 2 тыс. сделок, а средняя цена за гектар достигала 95,7 тыс. грн. Однако со временем ажиотаж понемногу спадал: сделок становилось больше, а средняя цена падала до 33,7 тыс. грн в декабре 2021.

С началом полномасштабной войны рынок сельскохозяйственной земли практически замер: в мае 2022 было заключено лишь 323 сделки. Восстановление началось летом того же года, однако активность оставалась низкой — не более 4,6 тыс. сделок в месяц, что втрое меньше показателей конца 2021 года.

Читайте также Цена на аренду земли в Украине выросла на 36% после запуска Земельного банка

В 2023 году рынок постепенно стабилизировался. Количество сделок достигало 4−7 тыс. в месяц, а средняя цена земли выросла с 39 тыс. грн/га в начале года до 42 тыс. грн/га в конце.

С 2024 года рынок стал открытым и для компаний, что положительно отразилось на общей динамике. Однако ожидаемого скачка активности не произошло — вероятно, отмечают в Опендатаботе, из-за ограничений для компаний с иностранными владельцами. В частности, половина компаний из топ-10 агросектора по Индексу Опендатабота 2025 года имеет иностранное происхождение.

Несмотря на это, начиная с марта 2024 года количество сделок ежемесячно превышало 9 тысяч, а общий объем — более 1 млрд грн. Цены в 2024 году варьировались от 43 до 52 тыс. грн за гектар.

По итогам первого полугодия 2025 г. рынок демонстрирует рост. По сравнению с первым периодом запуска рынка (июль-декабрь 2021-го), количество сделок выросло на 13%, а их сумма почти в три раза: с 2,85 млрд грн до 8,22 млрд грн.

Средняя цена за гектар в регионах в 2025 году

География цен свидетельствует о растущем интересе к западным областям, тогда как прифронтовые регионы остаются наиболее доступными для покупателей. В то же время общий тренд на оживление рынка, рост стоимости и количества сделок свидетельствует о постепенном восстановлении сектора.

Самые дорогие области:

Ивано-Франковская — в среднем 126,6 тыс. грн/га;

Львовская — 118,3 тыс. грн/га;

Киевская — 89,4 тыс. грн/га;

Тернопольская — 86,9 тыс. грн/га;

Днепропетровская (самая дорогая среди прифронтовых) — 73,9 тыс. грн/га.

Самые дешевые регионы:

Запорожская область — 38,3 тыс. грн/га;

Херсонская — 39,1 тыс. грн/га;

Черниговская — 41,1 тыс. грн/га;

Николаевская — 41,6 тыс. грн/га;

Одесская — 41,8 тыс. грн/га.

Регионы с наибольшим количеством сделок в 2025 году:

Полтавская область — 5,4 тыс. сделок;

Винницкая область — 5,4 тыс. сделок;

Киевская область — 4,7 тыс. сделок.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.