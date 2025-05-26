В течение 2025 года стоимость земли может возрасти на 26% - эксперт — Finance.ua

В течение 2025 года стоимость земли может возрасти на 26% - эксперт Сегодня 17:00 — Личные финансы

В течение 2025 года стоимость земли может возрасти на 26% - эксперт

Украинская земля является уникальным активом. Если мы будем его сравнивать с недвижимостью, то это, условно говоря, квартира на Печерске в 90-х годах. То есть она имеет чрезвычайные характеристики по качеству и количеству: 6-е место в мире по пахотной земле и 4-е — по чернозему. И это все сконцентрировано на относительно небольшой территории.

Об этом в ходе ежегодного саммита Invest Talk Summit 2025 , который состоялся в Киеве, рассказал соучредитель Zeminvest, Dobrozem и Первый земельный инвестиционный фонд — Александр Черный.

Так, эксперт во время своего выступления на тему «Будет ли 2025 год переломным годом для рынка земли?» отметил, что в 2021 году Украина входила в топ-10 стран по экспорту сельскохозяйственной продукции и имела достаточно сформированную аграрную инфраструктуру и высокую конкуренцию со стороны пользователей за сельскохозяйственную землю.

Впрочем, затем свои коррективы предполагалось внесло полномасштабное вторжение и рынок замер. Несмотря на это, Черный отметил достаточно быстрое восстановление этого сектора.

«Он начал восстанавливаться только осенью 2022 года. Интерес вернулся, и люди начали смотреть в инвестиции в сельскохозяйственную землю. И за это время земля продолжала пользоваться спросом и расти в цене», — отметил специалист.

Причиной этого Черный считает важную роль в структуре выгодной экономики агросектора.

«Видим борьбу за земельный коридор, насколько это важно не только для Украины, но и других стран мира. И это показывает, что аграрный сектор является одним из направлений экономики, которое играет роль локомотива. Во время войны были развеяны мифы о невыплате арендной платы за использовании земли», — сказал он.

Отдельно Черный остановился на стоимости земли и ее росте.

«На момент открытия рынка по средневзвешенной цене в 1500 долларов мы прогнозировали, что объем рынка будет около 37 млрд долларов, цены в 3 тыс. долларов. долларов — 75 млрд долларов, за цены в 6 тыс. долларов. долларов — 150 млрд долларов. Сейчас мы находимся на рубеже 1500−3 тыс. долларов. То есть это где-то 2000−2200 тыс. долларов. Несмотря на трудные условия, мы видим, как растет цена. То есть несмотря на войну, земля как базовый актив в любом случае обеспечивает интерес со стороны пользователей».

Относительно того, как может измениться цена на землю в 2025 году, то Черный видит немалый потенциал для роста. Он отметил, что, несмотря на проторговывание этого актива на рынке на 2%, вместо 5% до войны (1 млн гектар), на момент открытия рынка средняя цена составляла 1 200 — 1600 долларов. Сегодня она выросла от 1600 до 2300 долларов. Так, по его прогнозу, к концу 2025 года стоимость земли может еще возрасти до 26%.

А как же поведет себя рынок земли в дальнейшем и даже после окончания войны? Черный отметил, что на сегодняшний день рынок инвестирования в сельхозземлю живет и начинает набирать обороты. Инфраструктура формируется и есть даже возможность говорить о положительных кейсах. Несмотря на это, по его словам, сейчас формируется отложенный спрос.

«Многие готовы инвестировать, но ожидают лучших времен: окончания войны и более понятных для себя условий. Как следствие, это все формирует отложенный спрос. Владельцы земли также ждут лучшей цены. Они ее продают, если происходит что-нибудь хорошее или плохое. Соответственно, это формирует не столь значительное количество предложений, как мы могли ожидать», — сказал эксперт.

Как отметил соучредитель Zeminvest, после окончания войны мы столкнемся со значительным ростом спроса в результате этого отложенного спроса. Соответственно, это приведет к росту цены и давлению на актив. В Украине будут спокойно продавать землю, которая будет иметь 2−4% пассивного дохода, но это будет временным явлением, ведь параллельно с этим будет происходить рост арендной платы. Как следствие, все эти факторы будут давить на предложение. Пока же ситуация такова, что желающих инвестировать в землю больше, чем тех, кто ее продает.

Напоследок специалист назвал два фактора, которые в дальнейшем могут повлиять на формирование цены на землю. Первый — выход на рынок иностранцев, ведь это усилит давление на покупку земли. Второй — аграрному и инвестиционному рынкам не хватает участия банковских учреждений, потому что не очень-то охотно они выдают под это кредиты. Ситуация по стоимости земли может измениться, если банки будут в этом направлении более активными.

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